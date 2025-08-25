Neeilinio visuotinio „EPSO-G“ akcininkų susirinkimo sprendimai

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
2025 m. rugpjūčio 25 d. neeiliniame visuotiniame „EPSO-G“ akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:
1. Dėl pritarimo UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimui padidinti UAB „EPSO-G“ turimų UAB „EPSO-G Invest“ akcijų skaičių, sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti šios sutarties esmines sąlygas.
Pritarti UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimui padidinti UAB „EPSO-G“ turimų UAB „EPSO-G Invest“ akcijų skaičių nuo 1 912 500 vnt. iki 3 776 856 vnt., sudaryti akcijų pasirašymo sutartį su UAB „EPSO-G Invest“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
