AB „Kauno energija“ 2025 metų 6 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Kauno energija“ įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Kauno energija“ (įm. kodas 235014830) ir UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623), per 2025 m. 6 mėnesius pasiekė 57,1 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 8,9 mln. EUR daugiau nei per 2024 m. atitinkamą laikotarpį.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 14,3 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 8,8 mln. EUR daugiau nei per tą patį 2024 m. laikotarpį.
Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, nusidėvėjimo ir kitų nepiniginių straipsnių, palyginti su 2024 m. 6 mėnesiais padidėjo 9,1 mln. EUR ir siekė 19,1 mln. EUR.
Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 6 mėnesių rezultatų suvestinę:
|Rodiklis, mln. eurų
|2025 m.
|2024 m.
|Pokytis
|Pardavimo apyvarta
|57,4
|48,5
|18,4%
|EBITDA
|19,1
|10,0
|91,0%
|Bendrosios pajamos
|14,3
|5,5
|160%
Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Kauno energija“ 2025 m. 6 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).
Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. +370 698 15118
Priedai