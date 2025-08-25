Landsbréf skila góðum árangri á fyrri hluta ársins

Landsbréf hf. hafa birt árshlutareikning fyrir fyrri hluta ársins 2025. Helstu niðurstöður voru þessar:
- Hagnaður Landsbréfa eftir skatta var tæpar 457 milljónir króna á fyrri hluta ársins 2025 samanborið við rúmar 437 milljónir króna fyrir sama tímabil árið áður.
- Hreinar rekstrartekjur námu 1.142 milljónum króna á fyrri hluta ársins samanborið við 1.084 milljón króna fyrir sama tímabil árið áður.
- Eigið fé í lok tímabils var 3.847 milljónir króna samanborið við 4.390 milljónir króna í árslok 2024, en félagið greiddi móðurfélagi sínu Landsbankanum 1.000 milljóna króna arðgreiðslu í maí síðastliðnum. Eiginfjárhlutfall Landsbréfa var 82,94% við lok tímabilsins.
Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri Landsbréfa:
„Rekstur Landsbréfa gekk vel á tímabilinu og hagnaður endurspeglar traustan rekstur félagsins. Markaðsaðstæður héldu áfram að vera krefjandi á fyrri hluta ársins, einkum á innlendum hlutabréfamarkaði. Verðbólga hefur komið hægar niður en vonir stóðu til og vaxtastig hefur haldist hátt. Það er sameiginlegt verkefni allra að stuðla að lægri verðbólgu til að tryggja að hagkerfið nái mjúkri lendingu og tryggja þannig stöðugleika til framtíðar. Ávöxtun sjóða Landsbréfa var misgóð á tímabilinu eftir tegundum sjóða en vel ásættanleg í samanburði við helstu samkeppnisaðila. Landsbréf hafa haldið áfram að treysta stöðu sína sem leiðandi sjóðastýringarfyrirtæki á Íslandi. Félagið rekur sem fyrr fjölbreytt úrval verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða auk þess sem félagið sinnir afmörkuðum eignastýringarverkefnum fyrir lífeyrissjóði og fleiri stærri fjárfesta.“
Nánari upplýsingar um árshlutareikning Landsbréfa veitir Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri, í síma 410 2500.
