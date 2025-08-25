IPSOS: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

portant sur le semestre clos le 30 juin 2025

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, nous vous indiquons que le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2025 est disponible sur le site de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique « Investors » - « Français » - « Information Réglementée » - « 2025 » - « Rapport financier semestriel », et que ce rapport a été déposé auprès de l’AMF.

Fait à Paris,

Le 25 août 2025.

Pièce jointe