WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 22 août 2025

RACHAT D’ACTIONS – 25 AOUT 2025
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 18 et 22 août 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|18/08/2025
|FR0000121204
|3 118
|83,5871
|Euronext
|19/08/2025
|1 762
|84,4247
|20/08/2025
|2 588
|84,8006
|21/08/2025
|2 729
|84,2645
|22/08/2025
|3 220
|85,2659
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Contact
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:01:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:01:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:01:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:01:05+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:01:15+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:03:19+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:03:19+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:03:25+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:03:25+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:03:25+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:08:38+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:14:47+84:00
|FR0000121204
|84,10
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:14:47+84:00
|FR0000121204
|84,10
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:30:44+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:30:44+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:30:44+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:30:51+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:30:51+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:37:01+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:37:39+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:38:21+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:38:21+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:38:21+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:47:30+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:47:37+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T09:58:26+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:04:32+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:04:38+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:04:38+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:19:24+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:19:24+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:25:02+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:25:02+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:38:50+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:38:50+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:42:11+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:42:11+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T10:42:11+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:21:34+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:21:34+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:35:55+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:35:55+84:00
|FR0000121204
|83,60
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:46:12+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:51:05+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T11:59:26+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T12:16:06+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T12:29:35+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:06:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:06:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:06:00+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:10:52+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:16:30+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:16:30+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:18:26+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:18:26+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:18:26+83:00
|FR0000121204
|83,35
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:18:27+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:19:18+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:20:11+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:20:18+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:30:25+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:30:25+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:30:25+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:30:51+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T13:49:59+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:08:24+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:15:21+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:15:40+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:15:40+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:15:50+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:24:40+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:25:29+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:25:29+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:25:29+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:29:12+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T14:29:12+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:11:22+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:22:45+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:05+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:27:12+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|67
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:28:23+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:28:23+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:30:20+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:30:56+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:30:56+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:40:01+84:00
|FR0000121204
|83,60
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:40:01+84:00
|FR0000121204
|83,60
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:40:01+84:00
|FR0000121204
|83,60
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:55:30+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:55:30+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T15:55:30+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:06:15+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:06:19+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:06:21+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:09:09+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:18:44+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:26:44+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:28:25+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:29:37+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:32:40+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:32:47+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:37:25+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:38:07+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:51:59+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:51:59+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:51:59+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:56:01+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:56:01+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T16:56:01+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:02:56+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:19:37+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:20:19+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:20:19+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|147
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:20:20+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:20:20+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:24:04+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-18T17:25:52+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:01:02+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:01:02+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|87
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:02:00+84:00
|FR0000121204
|83,60
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:04:57+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:07:26+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:12:22+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:31:13+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:31:13+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:31:13+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:58:46+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T09:58:46+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T10:59:41+84:00
|FR0000121204
|84,20
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T11:23:28+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T11:25:14+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T11:41:23+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T11:58:00+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T12:17:25+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T12:17:25+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T12:17:25+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:12:05+84:00
|FR0000121204
|84,25
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:15:37+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:16:00+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:24:25+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:24:25+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:24:25+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T13:24:35+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T14:04:13+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T14:04:13+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T14:04:13+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|98
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T14:34:26+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T14:34:26+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:01:01+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:05:17+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:23:01+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:24:39+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:24:39+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:27:59+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|66
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T15:29:59+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:16:10+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:17:12+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:28:47+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:32:03+85:00
|FR0000121204
|85,15
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:32:03+85:00
|FR0000121204
|85,15
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:32:03+85:00
|FR0000121204
|85,15
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:40:22+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:40:23+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:44:09+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:44:09+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:51:02+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:57:16+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T16:57:16+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|73
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T17:00:23+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T17:00:23+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T17:10:07+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-19T17:11:02+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:01:09+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:01:09+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:01:09+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:03:30+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:03:30+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:08:50+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:16:19+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:16:19+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:16:19+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:36:54+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:41:02+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:45:53+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T09:54:01+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:00:15+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:00:43+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:01:30+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:01:30+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:20:00+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:20:13+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:30:44+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:34:34+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:44:22+85:00
|FR0000121204
|84,65
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T10:48:41+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:06:40+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:22:15+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:30:17+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:30:17+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:32:26+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:40:07+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:40:07+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:51:58+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:52:42+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T11:52:42+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:12:16+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:12:16+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:21:02+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:21:02+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:21:02+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:39:40+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:45:59+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:45:59+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T12:45:59+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T13:44:02+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T13:54:04+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T13:54:04+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T13:54:04+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T13:54:05+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:16:55+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:21:20+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:21:51+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:22:00+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:22:23+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:47:13+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:47:58+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:48:40+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:49:13+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:49:18+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:49:53+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:49:53+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:52:12+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:52:12+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:57:13+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T14:57:13+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:09:26+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:10:41+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:10:41+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:12:25+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:12:34+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:13:01+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:15:54+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|88
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:15:54+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:15:54+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:16:45+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:19:58+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:24:19+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:25:39+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:29:52+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:38:29+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:38:29+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:45:42+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:19+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:19+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:26+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:43+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:44+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:51:47+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:52:01+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:52:23+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:52:23+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:52:46+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:53:00+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:53:49+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:53:54+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:53:58+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T15:54:02+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:00:10+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:00:42+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:01:24+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:01:24+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:02:22+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:08:44+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:08:55+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:09:42+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:16:31+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-20T16:16:31+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:03:06+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:03:06+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:05:00+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:05:24+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:09:59+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:09:59+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:14:04+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:15:01+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:16:24+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:56:35+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:56:35+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:56:35+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:57:08+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T09:57:08+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:16:26+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:16:26+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:21:32+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:23:12+85:00
|FR0000121204
|84,55
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:26:18+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:26:18+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:26:18+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:26:18+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:26:18+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:41:52+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:50:46+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:51:02+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:52:26+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T10:52:26+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:04:15+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:04:15+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:04:15+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:04:15+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:04:15+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|100
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:15:55+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:16:32+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:23:19+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:34:40+84:00
|FR0000121204
|84,25
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T11:55:12+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:06:40+84:00
|FR0000121204
|84,05
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:26:32+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:44+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:44+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|99
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:45+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:45+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:45+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T12:53:50+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:00:00+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:00:00+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:00:00+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:01:10+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:01:20+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:23:40+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:23:40+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:28:18+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:28:18+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:28:18+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:36:20+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:47:16+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:47:16+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T13:47:17+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:02:48+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:23+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:23+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:23+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:23+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:23+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:03:49+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:04:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:04:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:04:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:05:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:05:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:05:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:05:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:11:48+84:00
|FR0000121204
|83,95
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T14:41:15+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:03:40+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:04:07+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:04:07+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:05:38+84:00
|FR0000121204
|84,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:05:38+84:00
|FR0000121204
|84,05
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:05:38+84:00
|FR0000121204
|84,05
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:05:38+84:00
|FR0000121204
|84,00
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:05:38+84:00
|FR0000121204
|84,05
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:08:35+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:08:42+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:10:50+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:10:50+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:10:52+84:00
|FR0000121204
|84,15
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:13:06+84:00
|FR0000121204
|84,20
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:13:06+84:00
|FR0000121204
|84,20
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:14:22+84:00
|FR0000121204
|84,30
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:18:15+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:18:15+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:18:30+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:18:30+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:19:06+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:22:02+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:22:17+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:23:02+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:23:02+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:23:02+84:00
|FR0000121204
|84,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:45:32+84:00
|FR0000121204
|84,35
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:52:01+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:52:05+84:00
|FR0000121204
|84,45
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T15:59:40+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T16:39:00+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T16:39:00+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T16:39:00+85:00
|FR0000121204
|84,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T16:49:45+85:00
|FR0000121204
|84,60
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-21T16:53:20+85:00
|FR0000121204
|84,65
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:16:18+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:16:20+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:17:02+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|73
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:17:02+85:00
|FR0000121204
|84,80
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:29:38+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:29:38+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:29:38+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:29:38+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:29:38+85:00
|FR0000121204
|84,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:32:46+85:00
|FR0000121204
|84,65
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:42:05+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:47:18+85:00
|FR0000121204
|84,75
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:59:24+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T09:59:24+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:03:54+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:03:54+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:03:54+85:00
|FR0000121204
|84,90
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:17:53+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:19:17+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:19:17+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:29:10+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:39:49+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:39:49+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:42:43+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:42:43+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T10:54:40+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:24+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:24+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:24+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:39+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:39+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:39+85:00
|FR0000121204
|84,95
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:12:45+85:00
|FR0000121204
|84,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:20:50+85:00
|FR0000121204
|85,05
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:31:23+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:31:27+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:31:27+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:31:27+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T11:37:57+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:08:03+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:08:03+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:10:27+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:10:27+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:10:34+85:00
|FR0000121204
|85,00
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:18:43+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:18:43+85:00
|FR0000121204
|85,10
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:28:02+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:40:28+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:50:44+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:51:20+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:56:13+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:56:13+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T12:59:38+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:26:37+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:26:38+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:29:37+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:37:21+85:00
|FR0000121204
|85,25
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:55:30+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:57:32+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T13:57:32+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:01:22+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:01:22+85:00
|FR0000121204
|85,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:04:57+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:04:57+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:18:50+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:18:50+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:18:50+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:18:51+85:00
|FR0000121204
|85,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:39:57+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:42:05+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:42:05+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|76
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:42:05+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:42:05+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:45:56+85:00
|FR0000121204
|85,45
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:57:06+85:00
|FR0000121204
|85,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:57:06+85:00
|FR0000121204
|85,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:57:06+85:00
|FR0000121204
|85,40
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T14:57:06+85:00
|FR0000121204
|85,40
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T15:05:31+85:00
|FR0000121204
|85,45
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T15:43:10+86:00
|FR0000121204
|85,50
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:02:44+86:00
|FR0000121204
|85,80
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:02:44+86:00
|FR0000121204
|85,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:10:18+86:00
|FR0000121204
|85,85
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:10:18+86:00
|FR0000121204
|85,85
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:15:28+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:15:28+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:17:36+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:17:36+86:00
|FR0000121204
|85,90
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:18:49+86:00
|FR0000121204
|85,85
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:39:06+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:40:53+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:40:53+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:41:02+86:00
|FR0000121204
|85,95
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:45:10+86:00
|FR0000121204
|86,00
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:50:13+86:00
|FR0000121204
|86,00
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T16:50:13+86:00
|FR0000121204
|86,00
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T17:10:00+86:00
|FR0000121204
|86,05
|EUR
|104
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T17:14:18+86:00
|FR0000121204
|86,05
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T17:24:31+86:00
|FR0000121204
|86,15
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-22T17:24:33+86:00
|FR0000121204
|86,15
|EUR
|4
|XPAR
Pièce jointe