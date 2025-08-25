Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/08/2025FR0000062234 51456,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/08/2025FR0000062234 51456,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/08/2025FR0000062234 141455,4286CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/08/2025FR0000062234 461448,0435XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/08/2025FR0000062234 141462,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/08/2025FR0000062234 21462,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/08/2025FR0000062234 21462,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/08/2025FR0000062234 41464,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/08/2025FR0000062234 131463,5385CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/08/2025FR0000062234 51464,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/08/2025FR0000062234 421462,4762XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/08/2025FR0000062234 51460,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/08/2025FR0000062234 131460,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/08/2025FR0000062234 421464,1905XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/08/2025FR0000062234 51460,0000TQEX
   TOTAL 2171458,8203 

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 18 août au 22 août 2025

