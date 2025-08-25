COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/08/2025
|FR0000062234
|5
|1456,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/08/2025
|FR0000062234
|5
|1456,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/08/2025
|FR0000062234
|14
|1455,4286
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/08/2025
|FR0000062234
|46
|1448,0435
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/08/2025
|FR0000062234
|14
|1462,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/08/2025
|FR0000062234
|2
|1462,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/08/2025
|FR0000062234
|2
|1462,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/08/2025
|FR0000062234
|4
|1464,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/08/2025
|FR0000062234
|13
|1463,5385
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/08/2025
|FR0000062234
|5
|1464,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/08/2025
|FR0000062234
|42
|1462,4762
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/08/2025
|FR0000062234
|5
|1460,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/08/2025
|FR0000062234
|13
|1460,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/08/2025
|FR0000062234
|42
|1464,1905
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/08/2025
|FR0000062234
|5
|1460,0000
|TQEX
|TOTAL
|217
|1458,8203
