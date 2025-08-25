Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 22 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 25 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres

du 18 au 22 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 18/08/2025 FR0011476928 1 972 29,0823 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 18/08/2025 FR0011476928 369 29,0263 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 18/08/2025 FR0011476928 212 28,9778 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 18/08/2025 FR0011476928 298 28,8961 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 19/08/2025 FR0011476928 2 822 29,2891 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 19/08/2025 FR0011476928 153 29,2585 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 19/08/2025 FR0011476928 63 29,0500 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 19/08/2025 FR0011476928 55 29,0000 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 20/08/2025 FR0011476928 1 753 29,6023 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 20/08/2025 FR0011476928 394 29,5694 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 20/08/2025 FR0011476928 62 29,6000 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 20/08/2025 FR0011476928 60 29,5500 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 21/08/2025 FR0011476928 2 290 30,1834 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 21/08/2025 FR0011476928 253 30,1609 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 21/08/2025 FR0011476928 59 30,1000 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 21/08/2025 FR0011476928 128 30,1246 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 22/08/2025 FR0011476928 747 30,6386 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 22/08/2025 FR0011476928 352 30,6649 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 22/08/2025 FR0011476928 87 30,7649 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 22/08/2025 FR0011476928 62 30,7500 TQEX TOTAL 12 191 29,6259

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe