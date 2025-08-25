Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 22 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 25 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 18 au 22 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode Identifiant de l'émetteur (LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsCode identifiant marché
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3518/08/2025FR00114769281 97229,0823XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3518/08/2025FR0011476928 36929,0263CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3518/08/2025FR0011476928 21228,9778TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3518/08/2025FR0011476928 29828,8961AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3519/08/2025FR00114769282 82229,2891XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3519/08/2025FR0011476928 15329,2585CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3519/08/2025FR0011476928 6329,0500TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3519/08/2025FR0011476928 5529,0000AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3520/08/2025FR00114769281 75329,6023XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3520/08/2025FR0011476928 39429,5694CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3520/08/2025FR0011476928 6229,6000AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3520/08/2025FR0011476928 6029,5500TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3521/08/2025FR00114769282 29030,1834XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3521/08/2025FR0011476928 25330,1609CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3521/08/2025FR0011476928 5930,1000AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3521/08/2025FR0011476928 12830,1246TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3522/08/2025FR0011476928 74730,6386XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3522/08/2025FR0011476928 35230,6649CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3522/08/2025FR0011476928 8730,7649AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3522/08/2025FR0011476928 6230,7500TQEX
   TOTAL12 19129,6259 

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

