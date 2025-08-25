Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 aout 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 25 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025









Nom de l'émetteur







Code Identifiant de l'émetteur







Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument

financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 30 130 122,1754 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 10 000 122,1833 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 2 370 122,1724 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 2 500 122,1933 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 17 067 124,5628 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 4 783 124,5616 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 893 124,5810 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 862 124,5338 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 40 000 125,9627 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 15 000 126,0119 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 2 500 126,0257 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 2 500 126,0101 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 48 000 125,0513 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 17 000 124,9527 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 2 500 125,0244 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 2 500 125,0237 TQEX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 9 557 125,5323 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 28 823 125,4782 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 1 613 125,5468 AQEU CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 1 603 125,5184 TQEX

