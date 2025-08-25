Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 aout 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 25 août 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument
financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/08/2025
|FR0000125338
|30 130
|122,1754
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/08/2025
|FR0000125338
|10 000
|122,1833
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/08/2025
|FR0000125338
|2 370
|122,1724
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|122,1933
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/08/2025
|FR0000125338
|17 067
|124,5628
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/08/2025
|FR0000125338
|4 783
|124,5616
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/08/2025
|FR0000125338
|893
|124,5810
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/08/2025
|FR0000125338
|862
|124,5338
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/08/2025
|FR0000125338
|40 000
|125,9627
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/08/2025
|FR0000125338
|15 000
|126,0119
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|126,0257
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|126,0101
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|21/08/2025
|FR0000125338
|48 000
|125,0513
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|21/08/2025
|FR0000125338
|17 000
|124,9527
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|21/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|125,0244
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|21/08/2025
|FR0000125338
|2 500
|125,0237
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/08/2025
|FR0000125338
|9 557
|125,5323
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/08/2025
|FR0000125338
|28 823
|125,4782
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/08/2025
|FR0000125338
|1 613
|125,5468
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/08/2025
|FR0000125338
|1 603
|125,5184
|TQEX
