Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 aout 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 25 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument
financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 30 130 122,1754 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 10 000 122,1833 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 2 370 122,1724 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/08/2025 FR0000125338 2 500 122,1933 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 17 067 124,5628 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 4 783 124,5616 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 893 124,5810 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2025 FR0000125338 862 124,5338 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 40 000 125,9627 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 15 000 126,0119 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 2 500 126,0257 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2025 FR0000125338 2 500 126,0101 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 48 000 125,0513 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 17 000 124,9527 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 2 500 125,0244 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/08/2025 FR0000125338 2 500 125,0237 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 9 557 125,5323 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 28 823 125,4782 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 1 613 125,5468 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/08/2025 FR0000125338 1 603 125,5184 TQEX

