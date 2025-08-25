CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S34-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 25 août 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 18/08/2025 FR0000044323 7 120,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 19/08/2025 FR0000044323 87 127,11 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 20/08/2025 FR0000044323 54 134,10 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 21/08/2025 FR0000044323 109 136,96 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 22/08/2025 FR0000044323 118 150,00 XPAR

Détail transaction par transaction

Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/8/25 7:03 FR0000044323 120 EUR 1 XPAR OD_8gK02ND-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/8/25 7:03 FR0000044323 120 EUR 6 XPAR OD_8gK02NC-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/8/25 7:02 FR0000044323 124,98 EUR 50 XPAR OD_8gPqNWE-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/8/25 9:20 FR0000044323 130 EUR 37 XPAR OD_8gQPDpF-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/8/25 7:12 FR0000044323 130,1 EUR 6 XPAR OD_8gVjRyM-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/8/25 11:49 FR0000044323 134,06 EUR 1 XPAR OD_8gWrD8y-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/8/25 11:53 FR0000044323 134,06 EUR 19 XPAR OD_8gWsCnY-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/8/25 14:56 FR0000044323 134,98 EUR 28 XPAR OD_8gXc8Vo-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 7:01 FR0000044323 135 EUR 56 XPAR OD_8gbX4xX-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 7:11 FR0000044323 136 EUR 4 XPAR OD_8gbZhP1-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 7:28 FR0000044323 135,5 EUR 5 XPAR OD_8gbe4Gs-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 8:31 FR0000044323 137 EUR 10 XPAR OD_8gbtu7M-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 10:51 FR0000044323 139 EUR 1 XPAR OD_8gcT6if-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 10:51 FR0000044323 139 EUR 14 XPAR OD_8gcT6ig-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 13:15 FR0000044323 140,5 EUR 16 XPAR OD_8gd3HhE-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 14:50 FR0000044323 147,98 EUR 2 XPAR OD_8gdR8UJ-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/8/25 14:50 FR0000044323 147,98 EUR 1 XPAR OD_8gdRBgC-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/8/25 7:08 FR0000044323 150 EUR 58 XPAR OD_8ghPMQH-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/8/25 13:23 FR0000044323 150 EUR 2 XPAR OD_8givjLo-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/8/25 13:23 FR0000044323 150 EUR 17 XPAR OD_8givjLo-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 22/8/25 13:23 FR0000044323 150 EUR 41 XPAR OD_8givkjF-00 Annulat

ion

