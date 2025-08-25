Déclaration des transactions sur actions propres Du 18 Août au 22 Août 2025

Nanterre, le 25 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 18 Août au 22 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 18 Août au 22 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-08-18FR000012548618 364128,486267XPAR
VINCI2025-08-18FR000012548611 401128,471353CEUX
VINCI2025-08-18FR000012548610 261128,498709AQEU
VINCI2025-08-18FR00001254867 974128,469626TQEX
VINCI2025-08-19FR000012548622 004128,801697XPAR
VINCI2025-08-19FR000012548610 006128,775575AQEU
VINCI2025-08-19FR00001254869 616128,787100CEUX
VINCI2025-08-19FR00001254865 374128,818041TQEX
VINCI2025-08-20FR000012548620 202128,780413XPAR
VINCI2025-08-20FR000012548610 881128,805992CEUX
VINCI2025-08-20FR00001254869 710128,835458AQEU
VINCI2025-08-20FR00001254866 207128,744981TQEX
VINCI2025-08-21FR000012548619 585128,529260XPAR
VINCI2025-08-21FR000012548611 418128,493585CEUX
VINCI2025-08-21FR00001254869 883128,475559AQEU
VINCI2025-08-21FR00001254866 114128,515824TQEX
VINCI2025-08-22FR000012548615 503128,867697XPAR
VINCI2025-08-22FR000012548612 099128,778891CEUX
VINCI2025-08-22FR00001254869 773128,705142TQEX
VINCI2025-08-22FR00001254869 625128,720161AQEU
      
  TOTAL236 000128,6710 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

