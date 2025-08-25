Nanterre, le 25 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 18 Août au 22 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 18 Août au 22 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-08-18 FR0000125486 18 364 128,486267 XPAR VINCI 2025-08-18 FR0000125486 11 401 128,471353 CEUX VINCI 2025-08-18 FR0000125486 10 261 128,498709 AQEU VINCI 2025-08-18 FR0000125486 7 974 128,469626 TQEX VINCI 2025-08-19 FR0000125486 22 004 128,801697 XPAR VINCI 2025-08-19 FR0000125486 10 006 128,775575 AQEU VINCI 2025-08-19 FR0000125486 9 616 128,787100 CEUX VINCI 2025-08-19 FR0000125486 5 374 128,818041 TQEX VINCI 2025-08-20 FR0000125486 20 202 128,780413 XPAR VINCI 2025-08-20 FR0000125486 10 881 128,805992 CEUX VINCI 2025-08-20 FR0000125486 9 710 128,835458 AQEU VINCI 2025-08-20 FR0000125486 6 207 128,744981 TQEX VINCI 2025-08-21 FR0000125486 19 585 128,529260 XPAR VINCI 2025-08-21 FR0000125486 11 418 128,493585 CEUX VINCI 2025-08-21 FR0000125486 9 883 128,475559 AQEU VINCI 2025-08-21 FR0000125486 6 114 128,515824 TQEX VINCI 2025-08-22 FR0000125486 15 503 128,867697 XPAR VINCI 2025-08-22 FR0000125486 12 099 128,778891 CEUX VINCI 2025-08-22 FR0000125486 9 773 128,705142 TQEX VINCI 2025-08-22 FR0000125486 9 625 128,720161 AQEU TOTAL 236 000 128,6710

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

