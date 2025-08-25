Protéger le personnel de la santé, c’est nous protéger tous

TORONTO, 25 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le personnel de la santé au Canada mérite les mêmes protections au travail que les employés de tous les autres secteurs, et de nouvelles normes nationales pourraient enfin les leur garantir.

Plus de 1 700 médecins, infirmiers et infirmières, scientifiques, ingénieurs et ingénieures, spécialistes de la santé au travail, groupes de la société civile et citoyens et citoyennes représentant les personnes immunodéprimées, celles atteintes de la COVID longue ainsi que tous ceux et celles qui se préoccupent de la santé publique, ont signé une déclaration appuyant les mises à jour proposées à la norme CSA Z94.4 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), portant sur la protection respiratoire du personnel dans les milieux de soins.

Le Congrès du travail du Canada et ses affiliés individuels et provinciaux (représentant plus de trois millions de travailleurs ainsi que la majorité des travailleurs de la santé syndiqués au pays, dont la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers), ainsi que des syndicats représentant des travailleurs de la santé au Québec, et de National Nurses United, qui représente 225 000 infirmières et infirmiers syndiqués aux États-Unis ont également donné leur appui de taille.

La déclaration, coordonnée par la Canadian Aerosol Transmission Coalition (CATC), affirme que ces révisions représentent une étape cruciale vers la protection du personnel de la santé contre les dangers liés aux aérosols en suspension, tels que le SRAS-CoV-2, l’influenza, la fumée des feux incontrôlés et d’autres menaces liées à la qualité de l’air.

« Ces révisions à la norme CSA renforceront la protection du personnel de la santé ainsi que celle des patients », a déclaré le Dr Dick Zoutman, médecin spécialiste des maladies infectieuses retraité et professeur à l’Université Queen’s. « C’est une contribution importante à la préparation globale du Canada en vue de futures pandémies. »

Les changements proposés auraient pour effet de :

s’assurer que les normes en matière de protection respiratoire s’appliquent explicitement aux milieux de soins;

rendre obligatoires des évaluations précises des agents pathogènes en suspension dans l’air afin de déterminer la protection respiratoire minimale nécessaire;

reconnaître l’obligation éthique d’appliquer le principe de précaution, c’est-à-dire d’intervenir en amont plutôt que d’attendre une certitude scientifique absolue.



« Le Canada est sur le point d’établir une norme de calibre mondial dont nous, au Royaume-Uni, ne pouvons pour l’instant que rêver », a déclaré David Osborn, membre du Comité de direction de la UK COVID Airborne Transmission Alliance.

Les données probantes démontrent qu’il est urgent de renforcer les mesures de protection dans les milieux de soins. En effet, les données issues de la surveillance effectuée dans les hôpitaux canadiens au cours des deux dernières années ont révélé qu’entre 25 et 50 % des personnes hospitalisées pour la COVID-19 avaient contracté l’infection à l’intérieur même d’un établissement de soins.

« Se contenter de compter les infections nosocomiales et les éclosions dans les établissements de soins de longue durée ne suffit pas. Nous devons faire mieux pour éviter qu’elles ne nuisent aux patients, au personnel et à la collectivité dans son ensemble », a déclaré la Dre Lyne Filiatrault, médecin d’urgence retraitée et membre de la CATC, qui avait traité le premier cas de SRAS-1 en Colombie-Britannique.

« Renforcer la protection du personnel de la santé a un impact direct sur la communauté des personnes immunodéprimées », affirme Michelle Burleigh, coprésidente du Canadian Immunocompromised Advocacy Network (CIAN). « Chaque mesure de protection supplémentaire pour le personnel de première ligne contribue à réduire le risque que l’infection atteigne des patients vulnérables. »

Le processus de révision de la norme de la CSA a représenté un effort multidisciplinaire mené sur trois ans visant à aligner les pratiques en matière de santé et de sécurité sur les dernières avancées scientifiques concernant les aérosols (des particules invisibles dans l’air) et la transmission par voie aérienne. Les mises à jour proposées reconnaissent que de nombreux agents pathogènes respiratoires, y compris la COVID-19, la grippe, le VRS, la rougeole et la tuberculose, se propagent principalement par l’air.

La CATC déclare que l’adoption de la norme constituerait un tournant pour la santé et la sécurité au travail dans les milieux de soins, en établissant une norme de diligence et en évitant de répéter les erreurs du SRAS-1 et de la pandémie actuelle de COVID-19. Des actions plus larges en matière de préparation aux pandémies demeurent néanmoins nécessaires, notamment l’amélioration de la ventilation et de la filtration de l’air afin d’assurer un air intérieur pur et sain dans tous les espaces clos.

Pour les entrevues, veuillez communiquer avec :

Français :

Stéphane Bilodeau, Ph. D. (ingénierie), Professeur associé, département de génie biologique, Université McGill : sbilodeau@th2b.com

Anglais :

Dr Dick Zoutman, M.D. (infectiologie), à la retraite, Professeur émérite de médecine, Université Queen’s : 613-583-4325

Dre Lyne Filiatrault, M.D. (médecine d’urgence), à la retraite : 604-779-0410

Michelle Burleigh, Fondatrice d’Immunocompromised People are not Expendable (IPANE), Coprésidente du Canadian Immunocompromised Advocacy Network (CIAN) : 416-276-8366

Pour de plus amples renseignements: Canadian Aerosol Transmission Coalition (courriel) : aerosoltransmissioncoalition@gmail.com