Capgemini va acquérir Cloud4C, leader des services de plateformes cloud hybrides

Les plateformes hyper-automatisées et optimisées pour l’IA de Cloud4C, références sur le marché, vont renforcer le leadership du Groupe dans les services cloud managés

Paris, 26 août 2025 – Capgemini a signé un accord en vue de l’acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains. Cloud4C aide les entreprises à migrer, gérer et optimiser leurs technologies et leurs données grâce à sa plateforme low-code optimisée pour l’IA et à ses approches spécifiques à chaque secteur, conçues pour répondre aux besoins particuliers des entreprises. Partenaire mondial premium de SAP pour le cloud S/4 HANA, Cloud4C a également créé des liens solides avec d’autres fournisseurs technologiques clés et hyperscalers. Cette acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.

Fondé en 2014, Cloud4C, est fort d’une équipe de 1 600 collaborateurs, spécialisés dans les services basés sur des plateformes capables de piloter les opérations de manière automatisée grâce à l’IA. Cloud4C aide ses clients à développer et mettre en œuvre leur stratégie cloud grâce à des services de conseil, de migration et de gestion efficace des environnements technologiques, ainsi qu’en fournissant des solutions cloud hybrides répondant aux enjeux de souveraineté. L’entreprise propose une offre de services de bout en bout, fondée sur une expertise approfondie, avec des opérations cloud hyper-automatisées grâce à l’IA, couvrant l’ensemble de la pile technologique (de l’infrastructure jusqu’à la couche applicative). Cloud4C fournit également des services à forte valeur ajoutée tels que l’automatisation des processus, la reprise après sinistre, la prévention de la perte de données, la continuité des activités, la cybersécurité, ainsi que la conformité aux normes industrielles et souveraines.

Cette acquisition permettra à Capgemini de se renforcer sur le marché en forte croissance des services cloud managés1 et de développer davantage des solutions spécifiques par secteur, d’IA générative et de propriété intellectuelle afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration. Elle offrirait également des opportunités commerciales immédiates auprès de clients de Capgemini, et permettrait d’offrir toute la richesse de l’expertise de Capgemini aux clients de Cloud4C.

Cette opération renforcera par ailleurs le leadership de Capgemini en matière de services SAP de bout en bout, en associant l’expertise en données de Syniti2 avec la gestion du cloud SAP de Cloud4C.

« Cloud4C a réalisé d’impressionnantes transformations cloud de grande échelle, grâce à sa plateforme et à ses processus IA de pointe fortement automatisés, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Sa position de partenaire mondial premium de ‘RISE with SAP’ en fait un choix naturel pour nous, qui sommes partenaire stratégique de SAP depuis des décennies. Cette acquisition va permettre au Groupe de se renforcer dans les plateformes d’automatisation cloud basées sur l’IA générative, associées à des solutions évolutives dédiées à chaque secteur que nos clients plébiscitent partout dans le monde. »

« Cloud4C est une entreprise à forte croissance, opérant dans 29 pays. Depuis le début, notre objectif était de développer une plateforme de services cloud, innovante, fiable, et sécurisée, s’appuyant sur les process et une forte automatisation. Rejoindre un leader mondial comme Capgemini est un nouveau chapitre passionnant, nous permettant de faire passer à l’échelle nos processus de migration cloud et nos systèmes de gestion plus efficacement. Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe a construit, a déclaré Sridhar Pinnapureddy, Chairman et Directeur général de Cloud4C. Nous sommes ravis d’associer nos atouts avec ceux des équipes de Capgemini afin de répondre aux besoins de ses clients internationaux. »

1 15% de CAGR sur 2024-2027, d’après IDC

2 En décembre 2024, Capgemini a acquis Syniti, spécialiste dans la gestion de projets complexes de qualité, de migration et de gouvernance de donnée

