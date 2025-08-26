Sinopec déploie 65 000 nodes terrestres Sercel pour une étude sismique 3D complexe au Mexique

Paris, France – le 26 août 2025

Viridien annonce que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré un système complet d'acquisition nodale terrestre à Sinopec, l'une des plus grandes entreprises d’énergie au monde. Ce système, qui comprend 65 000 nodes WiNG, est actuellement déployé dans le cadre d’une étude sismique 3D couvrant environ 3 000 kilomètres carrés dans les régions de Tabasco et Veracruz au Mexique.

Le projet, qui s’étend sur une grande diversité de terrains difficiles, incluant plaines, zones inondées, marécages et collines, est déjà entré en phase de production, avec des opérations qui se déroulent de manière fluide sur le terrain. Les performances exceptionnelles, l’efficacité et la fiabilité du système WiNG jouent un rôle clé dans l’obtention de données de haute qualité pour une imagerie du sous-sol optimale, même dans des conditions d’acquisition difficiles.

Conçu pour des environnements complexes (notamment les zones marécageuses et la végétation dense) le système WiNG de Sercel allie une architecture entièrement évolutive à une technologie de communication sans fil avancée, afin de fournir des données sismiques à haute densité et haute résolution dans les conditions les plus extrêmes. Grâce à sa technologie éprouvée de gestion de transmission Pathfinder, les équipes de terrain peuvent surveiller en temps réel l’ensemble du dispositif d’acquisition, assurant ainsi un contrôle qualité rigoureux et efficace tout au long de l’opération.

Jérôme Denigot, Head of Sensing & Monitoring chez Viridien, déclare : « Cette livraison marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec Sinopec. Nous sommes particulièrement heureux que l'étude ait démarré et progresse comme prévu. Cela témoigne de la robustesse de notre technologie et de la qualité du support apporté par nos équipes sur le terrain. Ce projet d’envergure renforce la présence de Sercel en Amérique latine et confirme l'adoption croissante, à l'échelle mondiale, des systèmes d'acquisition nodaux pour les études sismiques d'exploration à grande échelle et de haute précision. Cela nous permettra de démontrer tout le potentiel de notre gamme nodale Sercel, y compris notre dernier node Accel. »

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Contacts

Relations Investisseurs

Alexandre Leroy

Tél : + 33 6 85 18 44 31

E-Mail: ir@viridengroup.com



Relations Médias

Sara Pink-Zerling

Tél : + 33 6 37 57 95 44

E-Mail: media.relations@viridiengroup.com

Pièce jointe