Dingnan Membangkitkan Kembali Semangat Sepak Bola Dunia saat Piala Dunia U15 Putra & U13 Putri UYC 2025 Dimulai

DINGNAN, Tiongkok, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Piala Dunia U15 Putra & U13 Putri UYC 2025 resmi dibuka malam ini di Pusat Pelatihan Sepak Bola Muda Nasional. Turnamen ini menampilkan diikuti 32 tim dari 11 negara dan berbagai wilayah di Tiongkok sehingga menjadikannya sebagai salah satu ajang global skala besar untuk sepak bola usia muda.

*Kejuaraan Piala Dunia U15 Putra & U13 Putri UYC 2025

Sebelum pembukaan, para pemain internasional dan pelatih menyambangi sejumlah landmark terkenal dan pameran budaya di kota untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah sepak bola yang kaya di Dingnan. Pengalaman mereka menegaskan misi ganda ajang ini yaitu kompetisi dan pertukaran budaya.

Penduduk setempat menyambut antusias kejuaraan ini. Jalanan dan stadion dipenuhi sorak-sorai para penggemar, keluarga setempat menunjukkan keramahan yang hangat, dan anak-anak dengan semangat berkumpul untuk berfoto bersama para pemain internasional. Sepak bola menjadi perayaan yang menyatukan, yang keseruannya menular hingga ke luar lapangan.

Upacara pembukaan dimulai pukul 19.30 dengan lagu kebangsaan, diikuti dengan pertandingan pertama antara klub tuan rumah Dingnan Zhu Meng Youth FC dan Carrarese Youth dari Italia. Kedua tim memperlihatkan keterampilan tinggi, kerja sama tim yang impresif, dan tekad besar, yang membuat penonton terpukau. Pertandingan berakhir seri 1-1, yang menunjukkan sportivitas tinggi dan semangat membara.

Pertunjukan paruh waktu menyuguhkan pertunjukan budaya yang meriah, termasuk tari Barongsai dan naga, pertunjukan tari tradisional, serta demonstrasi sepak bola gaya bebas. Perpaduan antara tradisi dan olahraga memberikan warna tersendiri pada acara malam itu, yang mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton.

Saat cahaya kembang api menerangi langit malam, kegembiraan juga terasa di jalan kota dan di sosial media, di mana warga saling membagikan momen seru dan merayakannya bersama-sama. Suasana meriah ini semakin mengukuhkan reputasi Dingnan sebagai penyelenggara kompetisi olahraga kelas dunia.

Sekarang memasuki tahun keduanya, Piala Dunia UYC menjelma sebagai satu-satunya turnamen sepak bola usia muda dunia yang diizinkan untuk menggunakan emblem FIFA. Penambahan kategori U15 Putra menegaskan komitmen Dingnan untuk menyediakan platform internasional tingkat tinggi bagi pemain muda sekaligus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia.

Dengan pertandingan yang akan terus digelar dalam beberapa hari ke depan, Dingnan siap untuk tetap menjadi panggung tempat bersatunya pemain berbakat muda, pertukaran budaya, dan kegembiraan sepak bola.

Tentang Dingnan

Dingnan, 'Gerbang Jiangxi-Guangdong' di Jiangxi selatan, memiliki 2,23 lapangan sepak bola per 10.000 penduduk. Dengan 13% penduduk bermain secara rutin, sepak bola merupakan olahraga yang sudah lama populer. Hampir setengah dari seluruh pelajar setempat, yang berjumlah sekitar 16 ribu orang, secara aktif berpartisipasi.

