Dingnan Menghidupkan Semula Semangat Bola Sepak Global dengan Pembukaan Rasmi Piala Dunia UYC 2025 Bawah 15 Lelaki & Bawah 13 Perempuan

DINGNAN, China, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Piala Dunia UYC 2025 bagi kategori Bawah 15 Lelaki dan Bawah 13 Perempuan telah dibuka secara rasmi malam ini di Pusat Latihan Bola Sepak Belia Kebangsaan. Kejohanan ini menghimpunkan 32 pasukan dari 11 negara serta pelbagai wilayah di China, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai acara bola sepak belia bertaraf dunia.

*Kejohanan Piala Dunia UYC 2025 Bawah 15 Lelaki dan Bawah 13 Perempuan

Sebelum upacara pembukaan, para pemain dan jurulatih antarabangsa melawat mercu tanda bandar serta pameran kebudayaan, sambil menyingkap warisan bola sepak Dingnan yang kaya. Pengalaman mereka menyerlahkan misi dua hala kejohanan ini iaitu persaingan sukan dan pertukaran budaya.

Penduduk tempatan menyambut kejohanan ini dengan penuh semangat. Jalan-jalan dan stadium dipenuhi sorakan peminat, keluarga tempatan menunjukkan layanan mesra, dan kanak-kanak dengan penuh teruja berkumpul untuk bergambar bersama pemain antarabangsa. Bola sepak menjadi satu sambutan penyatuan yang melangkaui batas padang.

Upacara pembukaan bermula pada jam 7:30 malam dengan nyanyian lagu kebangsaan, diikuti perlawanan pertama antara kelab tuan rumah, Dingnan Zhu Meng Youth FC dan pasukan Carrarese Youth dari Itali. Kemahiran cemerlang, kerjasama yang mengagumkan dan kegigihan yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan berjaya menghiburkan para penonton. Perlawanan berakhir dengan keputusan seri 1–1, mencerminkan semangat permainan adil dan minat bersama terhadap bola sepak.

Separuh masa dihiasi dengan persembahan kebudayaan yang meriah, termasuk tarian singa dan naga, persembahan tarian tradisional serta demonstrasi bola sepak gaya bebas. Gabungan tradisi dan sukan memberikan sentuhan unik kepada malam tersebut, sekali gus menerima tepukan gemuruh daripada para penonton.

Sewaktu bunga api menerangi langit malam, suasana kemeriahan turut merebak ke jalan-jalan bandar dan media sosial, apabila penduduk berkongsi detik indah lalu meraikannya bersama. Suasana yang penuh tenaga ini mengukuhkan lagi reputasi Dingnan sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia yang semakin berkembang.

Kini memasuki tahun kedua, Piala Dunia UYC kekal sebagai satu-satunya kejohanan bola sepak belia di dunia yang diberi kebenaran rasmi untuk menggunakan lambang FIFA. Penambahan kategori Bawah 15 Lelaki menegaskan komitmen Dingnan dalam menyediakan platform antarabangsa bertaraf tinggi untuk pemain muda serta memperkukuhkan lagi kedudukannya di pentas bola sepak global.

Dengan perlawanan yang bakal diteruskan dalam beberapa hari datang, Dingnan dijangka kekal sebagai pentas utama yang menyatukan bakat muda, pertukaran budaya dan semangat bola sepak dalam suasana penuh meriah.

Perihal Dingnan

Dingnan, yang terletak di selatan Jiangxi dan dikenali sebagai "Pintu Gerbang Jiangxi-Guangdong," memiliki nisbah 2.23 padang bola sepak bagi setiap 10,000 penduduk. Dengan 13% penduduk bermain secara konsisten dalam permainan bola sepak, terbukti sukan ini amat popular. Hampir separuh daripada pelajar tempatan—sekitar 16,000 orang—terlibat secara aktif dalam aktiviti bola sepak.

Hubungan Media: jojo@dingnanmedia.cn

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/086460d1-750c-4c10-9a84-0c6f2c33ae4d