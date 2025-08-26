Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 18. august til 22. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.393.172 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,4898 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 18. august OSE 297.300 244,4713 72.681.317,49 CEUX TQEX 19. august OSE 278.000 245,0424 68.121.787,20 CEUX TQEX 20. august OSE 275.500 247,5166 68.190.823,30 CEUX TQEX 21. august OSE 274.872 252,2967 69.349.298,52 CEUX TQEX 22. august OSE 267.500 253,6293 67.845.837,75 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.393.172 248,4898 346.189.064,23 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 4.136.986 258,3587 1.068.826.180,53 CEUX TQEX Totalt 4.136.986 258,3587 1.068.826.180,53 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 5.530.158 255,8725 1.415.015.244,79 CEUX TQEX Totalt 5.530.158 255,8725 1.415.015.244,79



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 31.446.263 egne aksjer, tilsvarende 1,23% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 21.907.346 egne aksjer. tilsvarende 0,86% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations

+47 412 60 584

Vedlegg