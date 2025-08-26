Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 18. august til 22. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.393.172 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,4898 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|18. august
|OSE
|297.300
|244,4713
|72.681.317,49
|CEUX
|TQEX
|19. august
|OSE
|278.000
|245,0424
|68.121.787,20
|CEUX
|TQEX
|20. august
|OSE
|275.500
|247,5166
|68.190.823,30
|CEUX
|TQEX
|21. august
|OSE
|274.872
|252,2967
|69.349.298,52
|CEUX
|TQEX
|22. august
|OSE
|267.500
|253,6293
|67.845.837,75
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.393.172
|248,4898
|346.189.064,23
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|4.136.986
|258,3587
|1.068.826.180,53
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|4.136.986
|258,3587
|1.068.826.180,53
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|5.530.158
|255,8725
|1.415.015.244,79
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|5.530.158
|255,8725
|1.415.015.244,79
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 31.446.263 egne aksjer, tilsvarende 1,23% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 21.907.346 egne aksjer. tilsvarende 0,86% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations
+47 412 60 584
Vedlegg