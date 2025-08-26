Danone : Dans le cadre de son plan Renew, Danone accélère sa transformation et annonce une nouvelle étape dans l’évolution de son organisation

Communiqué de presse - Paris, le 26 août 2025, à 8h30

Dans le cadre de son plan Renew, Danone accélère sa transformation et annonce une nouvelle étape dans l’évolution de son organisation

Danone annonce aujourd’hui une évolution de son organisation. Le Groupe opèrera désormais autour de trois grandes géographies : EMEA, Asie-Pacifique et Amériques. Cette configuration s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième chapitre du plan stratégique « Renew Danone », et permettra de renforcer l’agilité de l’entreprise et de maximiser son impact sur les marchés.

À cet effet, à partir du 1er janvier 2026 :

Pablo Perversi est nommé Président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique) ;

est nommé Président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique) ; Bruno Chevot est nommé Président APAC (Asie-Pacifique) ;

est nommé Président APAC (Asie-Pacifique) ; Henri Bruxelles est nommé Président Amériques.





Ils seront rattachés à Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du Groupe, en charge des géographies et des catégories.

Christian Stammkoetter, actuellement Président de l’Asie, Afrique et Moyen-Orient (AMEA), entame une nouvelle étape professionnelle, après un parcours de 19 ans d’engagement au sein du groupe. Il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année.

Henri Bruxelles conserve la responsabilité des partenariats et de la relation avec les « Joint-Ventures ».

Laurent Sacchi, Secrétaire Général, prendra en charge la stratégie du Groupe en matière de développement durable, avec pour mission de poursuivre l’engagement de Danone en matière de santé, à travers des initiatives à fort impact environnemental et social.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, déclare

« Dans le cadre du nouveau chapitre de notre stratégie Renew Danone, nous avons choisi d’accélérer notre transformation en adoptant une organisation plus resserrée au sein de notre équipe dirigeante. Cette évolution nous permettra de gagner en clarté, en agilité et en efficacité.

Bien que Christian nous accompagne jusqu’à la fin de l’année, je tiens dès maintenant, au nom de l’ensemble des équipes Danone, à saluer son engagement et son leadership au cours des 19 dernières années. Nous lui adressons tous nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel. »

