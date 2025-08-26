Finanskalender

Følgende datoer for offentliggørelse af regnskabstal, afholdelse af generalforsamling mv. er fastsat:

29. oktober 2025                                   Delårsrapport for 3. kvartal 2025

18. november 2025                              Kapitalmarkedsdag

29. januar 2026                                     Årsregnskabsmeddelelse 2025

26. februar 2026                                    Årsrapport 2025

9. april 2026                                           Ordinær generalforsamling 2026

28. april 2026                                         Delårsrapport for 1. kvartal 2026

16. juli 2026                                            Delårsrapport for 2. kvartal 2026

28. oktober 2026                                   Delårsrapport for 3. kvartal 2026

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Head of Investor Relations & ESG      
Mads Thinggaard                                  
mobil nr. 20 25 54 69                           

