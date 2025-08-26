Finanskalender

Følgende datoer for offentliggørelse af regnskabstal, afholdelse af generalforsamling mv. er fastsat:





29. oktober 2025 Delårsrapport for 3. kvartal 2025

18. november 2025 Kapitalmarkedsdag

29. januar 2026 Årsregnskabsmeddelelse 2025

26. februar 2026 Årsrapport 2025

9. april 2026 Ordinær generalforsamling 2026

28. april 2026 Delårsrapport for 1. kvartal 2026

16. juli 2026 Delårsrapport for 2. kvartal 2026

28. oktober 2026 Delårsrapport for 3. kvartal 2026





Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

mobil nr. 20 25 54 69

Vedhæftet fil