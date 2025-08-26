Finanskalender

Følgende datoer for offentliggørelse af regnskabstal, afholdelse af generalforsamling mv. er fastsat:
29. oktober 2025 Delårsrapport for 3. kvartal 2025
18. november 2025 Kapitalmarkedsdag
29. januar 2026 Årsregnskabsmeddelelse 2025
26. februar 2026 Årsrapport 2025
9. april 2026 Ordinær generalforsamling 2026
28. april 2026 Delårsrapport for 1. kvartal 2026
16. juli 2026 Delårsrapport for 2. kvartal 2026
28. oktober 2026 Delårsrapport for 3. kvartal 2026
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
mobil nr. 20 25 54 69
