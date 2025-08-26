Patvirtintas UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ naujas bazinis prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ ŽEMIAU.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2025 m. rugpjūčio 19 d. patvirtino Bendrovės iki 50,000,000 eurų nominalios vertės neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų (toliau – Obligacijos) programą (angl. EUR 50,000,000 Unsecured Fixed Rate Note Programme). Bendrovė parengė bazinį prospektą dėl pagal programą išleidžiamų Obligacijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše (angl. Bond list)(toliau – Prospektas), kuris 2025 m. rugpjūčio 25 d. buvo patvirtintas Lietuvos banko (žr. prisegamus dokumentus).
Šiame Prospekte aprašyta Obligacijų programa yra nauja ir papildoma prie 2025 m. gegužės 27 d. Lietuvos banko patvirtinto bazinio prospekto pagrindu vykdomos programos, ir skirta naujai išleidžiamų Obligacijų viešam siūlymui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Taigi po šio Prospekto patvirtinimo Bendrovė obligacijas galės leisti tiek pagal šią naują Obligacijų programą, tiek pagal 2025 m. gegužės 27 d. bazinio prospekto pagrindu vykdomą programą.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas viešai siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Papildoma informacija:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedai:
- Bazinis prospektas (anglų kalba).
- Lietuvos banko sprendimas dėl prospekto patvirtinimo.
Priedai