Patvirtintas pirmasis UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos“ bazinio prospekto priedas

Lietuvos bankas 2025 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” iki 100,000,000 eurų vertės Neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų (toliau – Obligacijos) programos bazinio prospekto dėl Obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą pirmąjį priedą.
Prospekto priedas ir Lietuvos banko sprendimas pridėtas prie šio pranešimo.
