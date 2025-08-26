Patvirtintas pirmasis UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos“ bazinio prospekto priedas

 | Source: ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS UAB ATSINAUJINANCIOS ENERGETIKOS INVESTICIJOS UAB

Lietuvos bankas 2025 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” iki 100,000,000 eurų vertės Neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų (toliau – Obligacijos) programos bazinio prospekto dėl Obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą pirmąjį priedą.

Prospekto priedas ir Lietuvos banko sprendimas pridėtas prie šio pranešimo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Mantas Auruškevičius

Investicinės Bendrovės valdytojas

mantas.auruskevicius@lordslb.lt

Priedai


Attachments

Elektroninio dokumento nuorašas Prospectus Supplement

Recommended Reading