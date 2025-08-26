Keskisuomalainen Oyj parantaa tulosnäkymiä vuodelle 2025

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 26.8.2025 klo 11.30

Keskisuomalainen Oyj parantaa vuoden 2025 näkymiään operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton osalta.

Uskomme Keskisuomalainen Oyj:n operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan aiemmin arvioimaamme enemmän vuoden 2024 tasoon verrattuna.

Kotimaan markkinatilanteessa on näkyvissä pientä virkistymistä ja uskomme loppuvuoden 2025 markkinanäkymien parantuneen. Parantuneet markkinanäkymät ja kevään 2025 hyvä kuntavaalimyynti näkyvät Keskisuomalainen Oyj:n mediamyynnin ja uutismedian vuoden 2025 kehityksessä. Osoitteettoman suorajakelun kannattavuus on myös parantunut vuonna 2025 ennakoitua enemmän. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj:n kustannusten tehostamisohjelman hyödyt ovat näkyneet arvioitua aiemmin ja paremmin.

26.8.2025 Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemat näkymät vuodelle 2025

Uskomme vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuoden 2024 tasosta.

Vuonna 2024 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 202,7 Me ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 Me.

27.2.2025 Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemat näkymät vuodelle 2025

Uskomme tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuoden 2024 tasosta.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2025 julkaistaan 28.8.2025.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

