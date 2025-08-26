Kaldalón hf.: Útgáfa á víxlum - niðurstaða útboðs

Kaldalón hf. hefur lokið sölu á óveðtryggðum sex mánaða víxlum í flokki KALD 26 0302. Tilboð bárust fyrir 1.280 milljónir kr. með flötum vöxtum á bilinu 8,29% til 8,40% p.a. Seldir voru víxlar að nafnvirði 1.040 milljónir kr. á 8,34% vöxtum.
Greiðslu og uppgjörsdagur er mánudagurinn 1. september 2025. Sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland og verður fyrsti viðskiptadagur tilkynntur með að lágmarki eins dags fyrirvara.
Landsbankinn hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri Kaldalóns hf. sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is
Gunnar S. Tryggvason s: 410 6709 / 821 2090 eða gunnars@landsbankinn.is