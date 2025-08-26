Die „Dune“-Saga von Legendary Entertainment kehrt erneut nach Abu Dhabi als Hauptdrehort zurück

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu Dhabi wird erneut als Hauptdrehort für die nächste Folge von Denis Villeneuves Verfilmung von Frank Herberts klassischer Science-Fiction-Saga „Dune“ dienen.

Legendary Entertainment hat heute bestätigt, dass die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten dritten Folge in die malerische Liwa-Wüste von Abu Dhabi mit ihren filmreifen, hoch aufragenden Sanddünen und dem goldenen, weiten Horizont zurückkehren werden, um erneut die Essenz des mythischen Planeten Arrakis einzufangen. Der Film wird die mitreißende Saga von Paul Atreides und das komplexe Erbe dieser empirischen Herrschaft fortsetzen.

Die Dreharbeiten in der Wüstenstadt werden noch in diesem Jahr beginnen. Die Creative Media Authority Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission werden wichtige logistische Unterstützung leisten, während Image Nation als Produktionspartner fungiert.

Der Film, eine Fortsetzung der mit dem Oscar® ausgezeichneten Reihe von Legendary Pictures und Warner Bros. Pictures, wird von der Cashback-Rückerstattung der Abu Dhabi Film Commission profitieren.

Abu Dhabi diente durch die Einführung des Cashback-Rabattes als Kulisse für mehr als 180 große Film- und Fernsehproduktionen, darunter „F1® Der Film“, „Mission: Impossible“, „Star Wars“, „Fast and Furious“, „Sonic the Hedgehog“ sowie „6 Underground“ und „War Machine“ von Netflix – ein Spiegelbild der vielfältigen Drehorte, des Talentpools und der Filmförderungsmaßnahmen des Emirats.

Über die Creative Media Authority in Abu Dhabi

Die Aufgabe der Creative Media Authority (CMA) besteht darin, die Erstellung von Inhalten in Abu Dhabi zu fördern, indem sie Content-Ersteller durch strategische Beratung, Talentförderung, finanzielle Unterstützung und ein erstklassiges regulatorisches Umfeld unterstützt.

Die CMA wurde mit dem Auftrag gegründet, ein geeignetes Ökosystem für Content-Ersteller zu schaffen, in dem sie erfolgreich sein können.

Zu den Aufgaben der Behörde gehören die Überwachung strategischer Organisationen und Initiativen innerhalb der Kreativwirtschaft Abu Dhabis, darunter Image Nation Abu Dhabi und die Abu Dhabi Film Commission, sowie Ausbildungs- und Entwicklungsinitiativen wie das Creative Lab und das Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Über die Abu Dhabi Film Commission

Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC) wurde 2009 gegründet und spielt eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, sich zu einem weltweit führenden Standort für die Kreativ- und Medienbranche zu entwickeln. ADFC unterstützt und beschleunigt die Entwicklung der Film- und Fernsehindustrie in Abu Dhabi, indem es das Emirat als Produktionsstandort von Weltklasse fördert und lokale, regionale und internationale Produktionen anzieht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.film.gov.ae

Über Image Nation Abu Dhabi:

Image Nation Abu Dhabi ist eines der führenden Filmstudios im Nahen Osten mit dem Ziel, das kreative Potenzial der Region zu erschließen und ihre lebendigen Geschichten in die Welt zu tragen.

Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es Grenzen überschreitet und der Fantasie freien Lauf lässt – mit Inhalten, die von preisgekrönten Filmen und Fernsehprogrammen bis hin zu Dokumentationen und nicht-skriptbasierten Serien reichen und in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk von Content-Erstellern, Vertreibern und Sendern produziert werden. Durch die Förderung von Ideen, Talenten und Unternehmertum regt das Studio Dialoge an und baut Beziehungen auf, die dazu beitragen, kulturelle Unterschiede zu überbrücken.

Die Produktionen von Image Nation wurden auf Filmfestivals weltweit gezeigt und mit den höchsten Auszeichnungen der Film- und Fernsehbranche geehrt, darunter Oscars, BAFTAs und Emmys.

Im Rahmen ihrer Mission spielt Image Nation auch eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung der Vision Abu Dhabis, eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und global offene Wirtschaft zu schaffen und das Emirat als regionalen Hub für die Produktion von Inhalten zu positionieren.

Über Legendary Entertainment

Legendary Entertainment ist ein führendes Medienunternehmen mit den Geschäftsbereichen Film (Legendary Pictures), Fernsehen und Digital (Legendary Television and Digital Media) sowie Comics (Legendary Comics), das sich der Produktion und Bereitstellung von Inhalten für ein weltweites Publikum widmet. Legendary hat eine Bibliothek mit namhaften Medienrechten aufgebaut und sich als vertrauenswürdige Marke etabliert, die kontinuierlich hochwertige, kommerzielle Unterhaltung liefert, darunter einige der weltweit beliebtesten geistigen Eigentumsrechte. Insgesamt haben die mit Legendary Pictures verbundenen Produktionen weltweit einen Umsatz von fast 21 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.legendary.com

