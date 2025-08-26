La saga Dune de Legendary Entertainment regresa a Abu Dabi como su principal locación de rodaje

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu Dabi volverá a ser la principal locación de rodaje de la próxima entrega de la adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve de la clásica saga de ciencia ficción de Frank Herbert, Dune.

El día de hoy, Legendary Entertainment confirmó que la producción de la esperada tercera entrega volverá al pintoresco desierto de Liwa de Abu Dabi, con sus imponentes dunas de arena de película y su amplio horizonte dorado, para capturar una vez más la esencia del mítico planeta Arrakis. La película continuará la apasionante saga de Paul Atreides y el complejo legado de este imperio.

El rodaje en la ciudad desértica comenzará a finales de este año, con el apoyo logístico esencial de la Creative Media Authority de Abu Dabi y la Abu Dhabi Film Commission, y con Image Nation como socio de producción.

La película, continuación de la franquicia ganadora del Óscar® de Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures, obtendrá el beneficio de reembolso en efectivo que ofrece la Abu Dhabi Film Commission.

Abu Dabi ha sido escenario de más de 180 producciones cinematográficas y televisivas importantes, gracias a la introducción del reembolso en efectivo, entre las que se incluyen F1®: La película, Misión Imposible, Star Wars, Rápidos y furiosos, Sonic: La película, y Escuadrón 6 y Máquina de guerra de Netflix, que reflejan la diversidad de locaciones, el talento y los incentivos cinematográficos del emirato.

Acerca de la Creative Media Authority de Abu Dabi

La misión de la Creative Media Authority (CMA) es promover la creación de contenidos en Abu Dabi, mediante el apoyo a creadores de contenidos a través de orientación estratégica, desarrollo de talentos, apoyo financiero y un entorno normativo de primer nivel.

La CMA se puso en marcha con el objetivo de garantizar que se estableciera el ecosistema adecuado para que los creadores de contenido pudieran prosperar.

Las responsabilidades de la autoridad incluyen supervisar las organizaciones e iniciativas estratégicas en las industrias creativas de Abu Dabi, entre otras, Image Nation Abu Dhabi y la Abu Dhabi Film Commission, así como iniciativas de formación y desarrollo como el laboratorio creativo y Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Acerca de la Abu Dhabi Film Commission

La Abu Dhabi Film Commission (ADFC) se fundó en 2009 y desempeña el papel fundamental de lograr el objetivo de Abu Dabi de convertirse en un destino líder a nivel mundial para las industrias creativas y de medios de comunicación. La ADFC apoya y acelera el desarrollo de la industria cinematográfica y televisiva de Abu Dabi mediante la promoción del emirato como destino de producción de primer nivel y la atracción de producciones locales, regionales e internacionales.

Para más información, visite www.film.gov.ae

Acerca de Image Nation Abu Dhabi

Image Nation Abu Dhabi es uno de los principales estudios cinematográficos de Medio Oriente, cuya misión es liberar el potencial del talento creativo de la región para llevar su vibrante narrativa al mundo.

La empresa ha cimentado su reputación al superar los límites y dar rienda suelta a la imaginación mediante contenidos que van desde películas y programas de televisión galardonados hasta documentales y series sin guion, producidos en colaboración con una red mundial de creadores de contenidos, distribuidores y canales. Al impulsar ideas, talento y espíritu emprendedor, el estudio promueve el diálogo y forma relaciones que ayudan a superar las diferencias culturales.

Las producciones de Image Nation se han proyectado en festivales de cine de todo el mundo y han recibido los máximos galardones de la industria cinematográfica y televisiva, incluidos los premios Óscar, BAFTA y Emmy.

Cumpliendo con su misión, Image Nation también desempeña un papel importante en la materialización de la visión de Abu Dabi de generar una economía competitiva, sostenible y abierta a nivel mundial y de posicionar al emirato como centro regional de creación de contenidos.

Acerca de Legendary Entertainment

Legendary Entertainment es una empresa líder del sector de medios de comunicación con divisiones de cine (Legendary Pictures), televisión y redes sociales (Legendary Television and Digital Media) y cómics (Legendary Comics), dedicadas a la propiedad, producción y distribución de contenidos para audiencias de todo el mundo. Legendary ha creado una biblioteca de propiedades multimedia de primer nivel y se ha consolidado como una marca de confianza que ofrece entretenimiento comercial de alta calidad de manera constante, incluidas algunas de las propiedades intelectuales más populares del mundo. En total, las producciones asociadas con Legendary Pictures han recaudado cerca de 21 mil millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Para más información, visite: www.legendary.com

