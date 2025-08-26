La saga Dune de Legendary Entertainment fait une nouvelle fois d’Abou Dabi son lieu principal de tournage

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abou Dabi sera à nouveau le lieu principal de tournage du prochain chapitre de l’adaptation cinématographique de la saga culte de science-fiction Dune de Frank Herbert, réalisée par Denis Villeneuve.

Legendary Entertainment a confirmé aujourd’hui que le tournage du troisième opus très attendu se déroulerait dans l’impressionnant désert de Liwa. Ses dunes monumentales et son horizon doré à perte de vue offriront une fois encore l’écrin idéal pour donner vie à Arrakis, planète mythique au cœur de la saga. Le film poursuivra l’épopée de Paul Atreides et l’héritage complexe de cette dynastie impériale.

Le tournage dans la capitale émirienne débutera plus tard cette année, avec le soutien logistique essentiel de la Creative Media Authority Abu Dhabi (Autorité de la création artistique d’Abou Dabi) et de la Abu Dhabi Film Commission (la Commission du cinéma d’Abou Dabi), ainsi que le studio Image Nation en tant que partenaire de production.

Suite de la franchise oscarisée de Legendary Pictures et Warner Bros., ce film bénéficiera du programme de remboursement des dépenses de la Abu Dhabi Film Commission.

Grâce à ce dispositif, Abou Dabi s’est imposée comme l’un des plateaux de cinéma les plus convoités au monde, accueillant déjà plus de 180 productions internationales, parmi lesquelles F1®, Mission: Impossible, Star Wars, Fast and Furious, Sonic, le film, ou encore les films Netflix 6 Underground et War Machine. Une vitrine éclatante de la diversité des paysages de l’émirat, de ses talents et de ses incitations qui séduisent les plus grands studios.

À propos de la Creative Media Authority d’Abou Dabi

La mission de la Creative Media Authority (CMA) est de promouvoir la création de contenus à Abou Dabi en soutenant les créateurs grâce à un accompagnement stratégique, au développement des talents, à une aide financière et à un environnement réglementaire de premier plan.

Créée avec l’ambition de bâtir un véritable écosystème créatif, la CMA supervise notamment des organismes et des initiatives stratégiques liés aux industries créatives d’Abou Dhabi, tels qu’Image Nation Abu Dhabi et la Abu Dhabi Film Commission, ainsi que des programmes de formation et de développement comme creative lab et Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

À propos de la Abu Dhabi Film Commission

Créée en 2009, la Abu Dhabi Film Commission (ADFC) œuvre à positionner Abou Dabi comme destination mondiale incontournable pour les industries créatives et médiatiques. Elle soutient et accélère le développement du secteur cinématographique et télévisuel local en mettant en valeur les atouts uniques de l’émirat et en attirant des productions locales, régionales et internationales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.film.gov.ae

À propos d’Image Nation Abu Dhabi

Image Nation Abu Dhabi est l’un des studios phares du Moyen-Orient. Sa mission : révéler le potentiel créatif de la région et partager son imaginaire avec le monde entier.

La société s’est bâti une réputation en repoussant les frontières et en stimulant l’imagination à travers des contenus variés : films primés, programmes télévisés, documentaires et séries non scénarisées, en partenariat avec un réseau international de créateurs, distributeurs et diffuseurs. En catalysant les idées, les talents et l’esprit d’entreprise, le studio favorise le dialogue et tisse des liens qui contribuent à combler les fossés culturels.

Saluées dans les festivals du monde entier, ses productions ont été distinguées par les plus hautes récompenses de l’industrie comme les Oscars, les BAFTA et les Emmy Awards.

Dans le cadre de sa mission créative, Image Nation contribue à la vision d’Abou Dabi d’édifier une économie compétitive, durable et ouverte sur le monde, en positionnant l’émirat comme un pôle régional de création de contenus.

À propos de Legendary Entertainment

Legendary Entertainment est une société de médias de premier plan, active dans le cinéma (Legendary Pictures), la télévision et le numérique (Legendary Television and Digital Media), ainsi que l’édition (Legendary Comics). Elle se consacre à la production et à la diffusion de contenus à destination du public mondial. Legendary s’est constitué un vaste catalogue de franchises majeures et s’est imposée comme une marque de confiance, reconnue pour la qualité et la dimension commerciale de ses productions, dont certaines des plus grandes propriétés intellectuelles de l’industrie. À ce jour, les films associés à Legendary Pictures ont généré près de 21 milliards de dollars au box-office mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.legendary.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b0ee4e-00d4-4c48-8189-ddb615b69797