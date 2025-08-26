Kisah Epik Dune dari Legendary Entertainment Kembali Lagi ke Abu Dhabi sebagai Lokasi Syuting Utama

ABU DHABI, Uni Emirat Arab, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu Dhabi akan kembali lagi menjadi lokasi syuting utama untuk babak selanjutnya dalam adaptasi sinematik Denis Villeneuve dari kisah epik fiksi ilmiah klasik karya Frank Herbert, Dune.

Legendary Entertainment hari ini mengonfirmasi bahwa produksi film sekuel ketiga yang sangat dinantikan ini akan kembali ke gurun Liwa yang indah di Abu Dhabi, dengan bukit pasir menjulang sinematik dan cakrawala keemasan yang luas untuk sekali lagi menangkap esensi planet mistis Arrakis. Film ini akan melanjutkan kisah epik Paul Atreides dan warisan kompleks pemerintahan empiris ini.

Syuting di kota gurun itu akan dimulai akhir tahun ini dengan Creative Media Authority Abu Dhabi dan Abu Dhabi Film Commission menyediakan dukungan logistik penting, dan Image Nation bertindak sebagai mitra produksi.

Film ini, yang merupakan kelanjutan dari waralaba pemenang Academy Award® dari Legendary Pictures dan Warner Bros. Pictures, akan mendapatkan manfaat dari program pengembalian dana yang ditawarkan oleh Abu Dhabi Film Commission.

Abu Dhabi telah menjadi lokasi pengambilan gambar bagi lebih dari 180 produksi film dan televisi besar berkat diperkenalkannya program pengembalian dana, termasuk F1® The Movie, Mission: Impossible, Star Wars, Fast and Furious, Sonic the Hedgehog, serta 6 Underground dan War Machine Netflix — cerminan keberagaman lokasi, kumpulan talenta, dan insentif pembuatan film yang diberikan oleh pemerintah emirat ini.

Tentang Creative Media Authority Abu Dhabi

Misi Creative Media Authority (CMA) adalah untuk memperjuangkan pembuatan konten di Abu Dhabi dengan memberdayakan para pembuat konten melalui panduan strategis, pengembangan talenta, dukungan finansial, dan lingkungan peraturan kelas dunia.

CMA diluncurkan dengan mandat untuk memastikan ekosistem yang tepat tersedia agar para pembuat konten dapat berkembang dengan baik.

Tanggung jawab Otoritas ini meliputi pengawasan organisasi dan inisiatif strategis dalam industri kreatif Abu Dhabi, termasuk Image Nation Abu Dhabi dan Abu Dhabi Film Commission, serta inisiatif pelatihan dan pengembangan seperti laboratorium kreatif dan Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Tentang Abu Dhabi Film Commission

Abu Dhabi Film Commission (ADFC), yang didirikan pada tahun 2009, memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Abu Dhabi untuk menjadi destinasi global terkemuka bagi industri kreatif dan media. ADFC mendukung dan mempercepat pengembangan industri film dan TV Abu Dhabi dengan mempromosikan Emirat ini sebagai destinasi produksi kelas dunia serta menarik produksi lokal, regional, dan internasional.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.film.gov.ae

Tentang Image Nation Abu Dhabi

Image Nation Abu Dhabi adalah salah satu studio film terkemuka di Timur Tengah dengan misi untuk membuka potensi talenta kreatif di kawasan itu agar kisah-kisah menarik dan penuh warna dari kawasan ini dapat dikenal dan dinikmati oleh penonton di seluruh dunia.

Perusahaan ini membangun reputasinya dengan melampaui batas-batas konvensional dan memicu imajinasi audiens melalui beragam konten mulai dari film dan program TV pemenang penghargaan hingga dokumenter dan serial tanpa naskah, yang diproduksi melalui kemitraan dengan jaringan pembuat konten, distributor, dan saluran global. Dengan memfasilitasi ide-ide, talenta, dan inisiatif, studio ini mendorong terjadinya dialog serta membangun hubungan yang membantu menjembatani kesenjangan budaya.

Produksi Image Nation telah ditayangkan di festival film di seluruh dunia dan menerima penghargaan tertinggi dalam industri film dan TV, termasuk Academy Awards, BAFTA, dan Emmy.

Dalam menyampaikan misinya, Image Nation juga memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Abu Dhabi untuk membentuk perekonomian yang kompetitif, berkelanjutan, dan terbuka secara global serta memosisikan emirat ini sebagai pusat kreasi konten regional.

Tentang Legendary Entertainment

Legendary Entertainment adalah perusahaan media terkemuka dengan divisi film (Legendary Pictures), televisi dan digital (Legendary Television and Digital Media), dan komik (Legendary Comics) yang didedikasikan untuk memiliki, memproduksi, dan menghadirkan konten kepada audiens di seluruh dunia. Legendary telah membangun perpustakaan properti media ternama dan telah memantapkan dirinya sebagai merek tepercaya yang secara konsisten menghadirkan hiburan komersial berkualitas tinggi, termasuk beberapa kekayaan intelektual paling populer di dunia. Secara agregat, produksi yang terkait dengan Legendary Pictures telah memperoleh pendapatan kotor hampir $21 miliar di seluruh dunia dari penjualan tiket bioskop. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi: www.legendary.com

