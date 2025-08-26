レジェンダリーエンターテインメント (Legendary Entertainment) の「DUNE/デューン 砂の惑星」(Dune) サーガ、再びアブダビを主要撮影地へ

アラブ首長国連邦アブダビ発, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- デニス・ヴィルヌーヴ (Denis Villeneuve) 監督によるフランク・ハーバート (Frank Herbert) の古典的SFサーガ「DUNE/デューン 砂の惑星」の映画化シリーズ最新作の主要な撮影地として、アブダビが再び選ばれた。

レジェンダリーエンターテインメントは本日、待望の第3弾が映画のようにそびえ立つ砂丘と広大な黄金の地平線を誇るアブダビの絵のように美しいリワ砂漠に戻り、神話の惑星アラキスの真髄を再び撮影することを発表した。 この映画は、ポール・アトレイデス (Paul Atreides) の壮大な物語と、この経験則の複雑な遺産の続きを描くものである。

砂漠の都市での撮影は、クリエイティブメディアオーソリティのアブダビ (Creative Media Authority Abu Dhabi) とアブダビ映画委員会 (Abu Dhabi Film Commission) が重要なロジスティクスサポートを提供し、イメージネイション (Image Nation) が制作パートナーとして参加し、今年後半に開始される予定である。

レジェンダリーピクチャーズ (Legendary Pictures) とワーナーブラザースピクチャーズ (Warner Bros. Pictures) によるアカデミー賞®受賞シリーズの続編となるこの映画は、アブダビ映画委員会が提供するキャッシュバックリベートの恩恵を受ける。

キャッシュバックリベートの導入により、アブダビは F1®ムービー、「ミッション：インポッシブル」(Mission: Impossible)、「スター・ウォーズ」(Star Wars)、「ワイルド・スピード」(Fast and Furious)、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」(Sonic the Hedgehog)、Netflixの「6アンダーグラウンド」(6 Underground)や「ウォーマシン：戦争は話術だ！」(War Machine)など、180本以上の主要映画やテレビ番組の舞台となった。これは、同首長国の多様な立地、人材プール、そして映画制作へのインセンティブを反映している。

アブダビのクリエイティブメディアオーソリティ (Creative Media Authority) について

クリエイティブメディアオーソリティ (CMA) の使命は、戦略的ガイダンス、人材育成、財政支援、そして世界クラスの規制環境を通じてコン​​テンツ制作者を支援することで、アブダビにおけるコンテンツ制作を推進することである。

CMAは、コンテンツ制作者が活躍できる適切なエコシステムを確保するという使命を掲げて設立された。

オーソリティの責務には、イメージネイションアブダビ (Image Nation Abu Dhabi) やアブダビ映画委員会 (Abu Dhabi Film Commission) といったアブダビのクリエイティブ産業における戦略的組織やイニシアチブ、そしてクリエイティブラボやアラブフィルムスタジオ (Arab Film Studio) といったトレーニングおよび開発イニシアチブの監督が含まれる。

アブダビ映画委員会について

2009年に設立されたアブダビ映画委員会 (ADFC) は、アブダビがクリエイティブメディア産業における世界有数の拠点となるというビジョンの実現において、極めて重要な役割を果たしている。 ADFCは、アブダビを世界クラスの制作拠点として推進し、地元、地域、そして国際的な映画制作会社を誘致することで、アブダビの映画およびテレビ産業の発展を支援し、促進している。

イメージネイションアブダビについて

イメージネイションアブダビは、中東を代表する映画スタジオのひとつであり、この地域のクリエイティブな人材の可能性を解き放ち、活気あふれるストーリーテリングを世界に届けることを使命としている。

同社は、コンテンツ制作者、配給会社、チャンネルのグローバルネットワークとのパートナーシップを通じて制作された、受賞歴のある映画やテレビ番組からドキュメンタリー、脚本なしのシリーズまでのコンテンツを通じて、限界を打ち破り想像力を解き放つことで高い評価を得てきた。 アイデア、人材、起業精神を刺激することで、スタジオは対話を促進し、文化の隔たりを埋める関係を構築している。

イメージネイションの作品は世界中の映画祭で上映され、アカデミー賞、BAFTA賞、エミー賞など、映画・テレビ業界の最高賞を受賞している。

その使命を果たす中で、イメージネイションは、競争力があり、持続可能で、世界的に開かれた経済を形成するというアブダビのビジョンの実現、そしてアラブ首長国を地域のコンテンツ制作拠点として位置付ける上で重要な役割も果たしている。

レジェンダリーエンターテインメントについて

レジェンダリーエンターテインメントは、映画部門 (レジェンダリーピクチャーズ)、テレビ・デジタル部門 (レジェンダリーテレビジョンアとデジタルメディア (Legendary Television and Digital Media))、コミック部門 (レジェンダリーコミック (Legendary Comics))を擁する大手メディア企業であり、世界中の視聴者に向けてコンテンツを所有、制作、配信することに尽力している。 レジェンダリーは、主要なメディア資産のライブラリーを構築し、世界中で最も人気のある知的財産を含む高品質で商業的なエンターテインメントを継続的に提供することで、信頼できるブランドとして確立してきた。 全体で、レジェンダリーピクチャーズ関連作品は、全世界で約210億ドル (約3兆841億9,650万円) の興行収入を達成した。 詳細は、www.legendary.comを参照されたい

