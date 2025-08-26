레전더리 엔터테인먼트 ‘듄’ 시리즈, 아부다비서 다시 촬영 개시

아부다비, 아랍에미리트공화국, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 드니 빌뇌브(Denis Villeneuve) 가 감독을 맡은 프랭크 허버트 (Frank Herbert) 고전 SF 대작 《듄(Dune)》 영화 시리즈 차기작이 다시 한 번 아부다비를 주요 촬영지로 삼는다.

레전더리 엔터테인먼트(Legendary Entertainment)는 많은 기대를 모으고 있는 세 번째 작품의 제작이 아부다비의 그림 같은 리와 사막(Liwa Desert)에서 진행된다고 오늘 확인했다. 영화적 아름다움을 자랑하는 거대한 모래언덕과 황금빛으로 펼쳐진 수평선이 다시 한번 신화적 행성 아라키스(Arrakis)의 본질을 담아낼 예정이다. 이번 작품은 폴 아트레이데스(Paul Atreides)와 제국적 지배의 복잡한 유산을 둘러싼 서사를 이어가게 된다.

사막 도시에서의 촬영은 올해 말 시작되며, 아부다비 창의미디어청(Creative Media Authority Abu Dhabi)과 아부다비 필름 커미션(Abu Dhabi Film Commission)이 핵심적인 물류 지원을 제공하고, 이미지 네이션(Image Nation)이 제작 파트너로 참여한다.

이번 작품은 레전더리 픽처스(Legendary Pictures)와 워너 브러더스 픽처스(Warner Bros. Pictures)가 제작한 아카데미 수상 프랜차이즈의 후속편으로, 아부다비 필름 커미션(Abu Dhabi Film Commission)이 제공하는 현금 환급 인센티브(cashback rebate) 혜택을 받을 예정이다.

아부다비는 이 환급 제도의 도입 이후 지금까지 180편 이상의 주요 영화 및 TV 작품의 촬영지로 활용되어 왔다. 여기에는 F1® The Movie, 미션 임파서블(Mission: Impossible), 스타워즈(Star Wars), 분노의 질주(Fast and Furious), 수퍼 소닉(Sonic the Hedgehog), 넷플릭스의 6 언더그라운드(6 Underground)와 워 머신(War Machine) 등이 포함된다. 이는 아부다비가 가진 다양한 로케이션, 풍부한 인재 풀, 그리고 영화 제작 인센티브를 잘 보여주는 사례다.

Abu Dhabi’s Creative Media Authority 소개

아부다비 창의미디어청(Creative Media Authority, CMA)의 사명은 전략적 지도, 인재 육성, 재정적 지원, 세계적 수준의 규제 환경을 통해 콘텐츠 창작자를 지원함으로써 아부다비에서의 콘텐츠 제작을 적극적으로 육성하는 데 있다.

CMA는 콘텐츠 창작자가 성장할 수 있는 적합한 생태계 구축을 보장한다는 임무 아래 출범했다.

이 기관은 아부다비 창의 산업 내 주요 조직 및 이니셔티브 관리를 책임지고 있으며, 여기에는 이미지 네이션 아부다비(Image Nation Abu Dhabi), 아부다비 필름 커미션(Abu Dhabi Film Commission) 등이 포함된다. 또한 크리에이티브 랩(Creative Lab), 아랍 영화 스튜디오(Arab Film Studio)와 같은 교육 및 훈련 프로그램도 운영하여 지역 창작 역량을 강화하고 있다.

Abu Dhabi Film Commission 소개

아부다비 필름 커미션(Abu Dhabi Film Commission, ADFC)은 2009년에 설립되어, 아부다비가 세계적인 창의·미디어 산업 중심지로 자리매김하려는 비전을 실현하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. ADFC는 아부다비를 세계적 수준의 제작지로 홍보하고, 현지·지역·국제 영화 및 TV 제작을 유치함으로써 아부다비 영화·TV 산업의 발전을 지원하고 가속화하고 있다.

Image Nation Abu Dhabi 소개

이미지 네이션 아부다비(Image Nation Abu Dhabi)는 중동을 대표하는 선도적 영화 스튜디오 중 하나로, 지역 창의 인재들의 잠재력을 발굴해 생동감 있는 스토리텔링을 전 세계에 전하는 것을 사명으로 하고 있다.

이 회사는 전 세계 콘텐츠 제작자, 배급사, 방송사와의 파트너십을 통해 수상 경력이 있는 영화와 TV 프로그램, 다큐멘터리, 논픽션 시리즈에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하며 경계를 허물고 상상력을 펼쳐내는 스튜디오로 명성을 쌓아왔다. 아이디어, 인재, 기업가 정신을 결합해 문화적 격차를 좁히는 대화와 관계 형성을 촉진하는 역할도 하고 있다.

이미지 네이션이 제작한 작품들은 전 세계 유수의 영화제에서 상영되었으며, 아카데미상, BAFTA, 에미상 등 영화·TV 업계 최고 권위의 상을 수상하기도 했다.

또한 이미지 네이션은 아부다비가 경쟁력 있고 지속가능하며 글로벌에 개방된 경제를 구축하고, 에미리트를 지역 콘텐츠 제작 허브로 자리매김하려는 비전을 실현하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

About Legendary Entertainment

레전더리 엔터테인먼트(Legendary Entertainment)**는 영화(레전더리 픽처스, Legendary Pictures), TV·디지털(레전더리 텔레비전 & 디지털 미디어, Legendary Television and Digital Media), 만화(레전더리 코믹스, Legendary Comics) 부문을 보유한 글로벌 미디어 기업으로, 콘텐츠의 소유·제작·전 세계 유통에 전념하고 있다. 레전더리는 세계적으로 사랑받는 지적재산권(IP)을 포함해 다양한 대표 미디어 자산 라이브러리를 구축했으며, 꾸준히 상업성과 작품성을 겸비한 고품질 엔터테인먼트를 선보이며 신뢰받는 브랜드로 자리 잡았다. 지금까지 레전더리 픽처스가 제작에 참여한 작품들은 전 세계 박스오피스에서 총 210억 달러에 가까운 흥행 수익을 기록했다. 자세한 정보는 www.legendary.com에서 확인이 가능합니다.

