การกลับมาของมหากาพย์ ดูน ของ Legendary Entertainment อีกครั้งที่อาบูดาบีในฐานะสถานที่ถ่ายทำหลัก

 | Source: Creative Media Authority Creative Media Authority

อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- อาบูดาบีจะกลับมาเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักอีกครั้งสำหรับบทต่อไปในภาพยนตร์ที่กำกับโดย Denis Villeneuve จากการดัดแปลงเรื่องราววิทยาศาสตร์แฟนตาซีคลาสสิกของ Frank Herbert ในชื่อ ดูน

Legendary Entertainment ยืนยันในวันนี้ว่าการผลิตของภาคสามที่หลายคนรอคอยจะกลับมาถ่ายทำที่ทะเลทราย Liwa ที่สวยงามในอาบูดาบี ซึ่งมีทะเลทรายทรายสูงตระหง่านและขอบฟ้าทองกว้างไกล เพื่อจับภาพความเป็นเอกลักษณ์ของดาวเคราะห์ที่เป็นตำนานอย่าง Arrakis อีกครั้ง  ภาพยนตร์จะดำเนินเรื่องราวของ Paul Atreides ต่อไป พร้อมกับมรดกที่ซับซ้อนของการปกครองในเชิงจักรวรรดิ์นี้

การถ่ายทำในเมืองทะเลทรายจะเริ่มต้นในปลายปีนี้ โดยมี Creative Media Authority Abu Dhabi และ Abu Dhabi Film Commission ให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ และ Image Nation ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในการผลิต

ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเป็นการสานต่อแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล Academy Award® จาก Legendary Pictures และ Warner Bros. Pictures จะได้รับประโยชน์จากการคืนเงินสนับสนุนที่เสนอโดย Abu Dhabi Film Commission

อาบูดาบีได้เป็นสถานที่ถ่ายทำให้กับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์สำคัญมากกว่า 180 เรื่อง ผ่านโครงการคืนเงินสนับสนุน ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์อย่าง F1® เดอะ มูฟวี่, มิชชั่น: อิมพอสซิเบิล, สตาร์ วอร์ส, เร็ว...แรงทะลุนรก, โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก และโปรเจกต์ของ Netflix อย่าง 6 ลับ ดับ โหด และวอร์มะชีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสถานที่ ความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่น และแรงจูงใจที่สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ในเอมิเรตส์นี้

เกี่ยวกับ Creative Media Authority ของอาบูดาบี

ภารกิจของ Creative Media Authority (CMA) คือการส่งเสริมการสร้างสรรค์เนื้อหาในอาบูดาบี โดยการสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาผ่านการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาความสามารถ การสนับสนุนทางการเงิน และสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานระดับโลก

CMA ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หน้าที่ของหน่วยงานนี้รวมถึงการดูแลองค์กรและโครงการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอาบูดาบี เช่น Image Nation Abu Dhabi และ Abu Dhabi Film Commission รวมถึงโครงการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น Creative Lab และ Arab Film Studio

https://www.cma.gov.ae/

เกี่ยวกับ Abu Dhabi Film Commission
Abu Dhabi Film Commission (ADFC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 มีบทบาทสำคัญในการนำวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสื่อ ADFC สนับสนุนและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของอาบูดาบี โดยการส่งเสริมเอมิเรตส์ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการผลิต รวมทั้งดึงดูดการผลิตทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.film.gov.ae

เกี่ยวกับ Image Nation Abu Dhabi
Image Nation Abu Dhabi เป็นหนึ่งในสตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำของตะวันออกกลาง โดยมีภารกิจในการปลดล็อกศักยภาพความสามารถด้านการสร้างสรรค์ในภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันสู่โลกใบนี้

บริษัทได้สร้างชื่อเสียงจากการผลักดันขอบเขตและปลดปล่อยจินตนาการผ่านเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลไปจนถึงสารคดีและซีรีส์ที่ไม่มีบทพูด โดยมีการร่วมมือกับเครือข่ายผู้สร้างเนื้อหา ผู้จัดจำหน่าย และช่องทางการเผยแพร่จากทั่วโลก สตูดิโอส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรม

การผลิตของ Image Nation ได้รับการฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกและได้รับเกียรติสูงสุดจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงรางวัล Academy Award, BAFTA, และ Emmy

ในการดำเนินภารกิจของตน Image Nation ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้วิสัยทัศน์ของอาบูดาบีเป็นจริง โดยการสร้างเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โลก พร้อมทั้งวางให้เอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์เนื้อหาระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับ Legendary Entertainment
Legendary Entertainment เป็นบริษัทสื่อชั้นนำที่มีแผนกภาพยนตร์ (Legendary Pictures) โทรทัศน์และดิจิทัล (Legendary Television and Digital Media) และการ์ตูน (Legendary Comics) ที่มุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของ ผลิต และส่งมอบเนื้อหาสู่ผู้ชมทั่วโลก Legendary ได้สร้างคลังสื่อที่มีชื่อเสียงและได้ก่อตั้งตัวเองเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งสามารถนำเสนอความบันเทิงเชิงพาณิชย์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยรวมแล้ว ผลงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ Legendary Pictures ได้ทำรายได้รวมเกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.legendary.com

ดูรูปภาพที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36b0ee4e-00d4-4c48-8189-ddb615b69797

 

            




    

        


        

    





        

            

                

                    
Tags

                            
                                Movie
                            
                            
                                Film
                            
                            
                                creative media authority
                            
                            
                                Abu Dhabi
                            
                            
                                entertainment
                            
                            
                                abudhabifilmcommission
                            
                            
                                TimothéeChalamet
                            
                            
                                dune
                            
                            
                                legendary
                            
                            
                                zendaya
                            

                



        




        

            

            
Contact Data