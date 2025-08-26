Legendary Entertainment 的《沙丘》（Dune）系列再次回归，将阿布扎比定为主要取景地

阿布扎比，阿联酋, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 阿布扎比将再次成为 Denis Villeneuve 执导的 Frank Herbert 经典科幻巨著《沙丘》 下一章节电影改编的核心拍摄地。

Legendary Entertainment 今日确认，备受期待的《沙丘》系列第三部续作将重返阿布扎比如画的 Liwa 沙漠取景，借助巍峨壮丽的沙丘与金色辽阔的地平线，再次生动呈现神秘星球 Arrakis 的独特魅力。 影片将延续 Paul Atreides 波澜壮阔的传奇篇章，并探寻其帝国统治所留下的错综复杂遗产。

今年晚些时候，影片将在这座沙漠之城正式开机拍摄，Creative Media Authority Abu Dhabi 与 Abu Dhabi Film Commission 将提供全方位的后勤支持，Image Nation 则作为制作伙伴共同参与。

这部影片是 Legendary Pictures 与 Warner Bros. Pictures 联合出品、曾荣获奥斯卡金像奖 (Academy Award®) 的《沙丘》系列影片的续作，此次拍摄将享受 Abu Dhabi Film Commission 提供的现金返还补贴。

得益于现金返还补贴政策的实施，阿布扎比已成为逾 180 部重要影视作品的取景地，其中包括《F1：狂飙飞车》 (F1® The Movie) 、《碟中谍》系列 (Mission: Impossible) 、《星球大战》 (Star Wars) 、《速度与激情》 (Fast and Furious) 、《刺猬索尼克》 (Sonic the Hedgehog) 以及 Netflix 出品的《鬼影特攻：以暴制暴》 (6 Underground) 和《战争机器》 (War Machine) ——充分彰显了阿布扎比多样的取景环境、丰富的人才储备以及具有吸引力的影视制作激励政策。

关于阿布扎比 Creative Media Authority

Creative Media Authority (CMA) 的使命是通过战略指导、人才培养、资金支持以及世界一流的监管环境，为内容创作者赋能，从而推动阿布扎比内容创作产业的蓬勃发展。

CMA 自成立之初便肩负重任：打造完善生态体系，为内容创作者的蓬勃发展保驾护航。

该机构的职责涵盖监督阿布扎比创意产业中的关键组织与战略项目，包括 Image Nation Abu Dhabi 与 Abu Dhabi Film Commission，同时负责推动各类培训与发展计划，如 Creative Lab 和 Arab Film Studio。

关于 Abu Dhabi Film Commission

成立于 2009 年的 Abu Dhabi Film Commission (ADFC) 在助力阿布扎比实现“成为全球创意与媒体产业领先目的地”的愿景方面发挥着关键作用。 ADFC 通过将阿布扎比打造成世界级影视制作目的地，并吸引本地、区域及国际影视制作项目，全力支持并加速阿布扎比影视产业的发展。

关于 Image Nation Abu Dhabi

Image Nation Abu Dhabi 是中东地区最具影响力的电影制作公司之一，其使命在于激发区域创意人才的潜能，将充满活力的本土故事艺术呈献于世界舞台。

该公司携手全球内容创作者、发行商及播出平台，制作内容涵盖获奖电影、电视节目、纪录片及非剧本系列。凭借一系列勇于突破藩篱、激发无限想象的佳作，公司在业界树立了卓越声誉。 通过激发创意、培育人才与推动产业发展，该公司积极促进交流对话，构建合作纽带，从而助力跨越文化鸿沟。

Image Nation 制作的影片已在全球各地的电影节上展映，并荣获影视行业的最高荣誉，包括奥斯卡金像奖 (Academy Awards) 、英国电影学院奖 (BAFTAs) 和艾美奖 (Emmys) 。

在践行使命的过程中，Image Nation 同样肩负着重要角色：助力阿布扎比实现其愿景——打造竞争力强、可持续且开放的全球化经济，并推动其成为区域内容创作的核心枢纽。

关于 Legendary Entertainment

Legendary Entertainment 是一家领先的媒体公司，旗下设有电影 (Legendary Pictures) 、电视与数字 (Legendary Television and Digital Media) 及漫画 (Legendary Comics) 三大业务板块，致力于面向全球观众进行内容的开发、制作与发行。 Legendary Entertainment 已打造出庞大的顶级媒体资产库，并树立了值得信赖的品牌形象——始终如一地呈现高品质的商业娱乐内容，其中涵盖多项享誉全球的人气知识产权。 总体而言，Legendary Pictures 出品或参与制作的影视作品，迄今在全球范围内的票房总收入已接近 210 亿美元。 如需了解更多内容，请访问：www.legendary.com

