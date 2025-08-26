阿布扎比再度成為 Legendary Entertainment《沙丘》傳奇的主要拍攝地點

阿布扎比，阿拉伯聯合酋長國, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Denis Villeneuve 執導，改編自 Frank Herbert 經典科幻傳奇鉅著《沙丘》 (Dune) 電影版的下一篇章，將再度回歸阿布扎比作為主要拍攝場地。
Legendary Entertainment 今天確認，萬眾期待的《沙丘》電影第三集，將會重歸阿布扎比風光明媚的利瓦沙漠，這裡擁有如電影般高聳的沙丘及金黃色的遼闊地平線，再次捕捉到神話般星球阿拉基斯（Arrakis) 的精髓所在。 本片將延續 Paul Atreides 的壯闊傳奇故事，並展現出這項經驗法則的精妙傳承。
影片將於今年稍後時間在該沙漠城市開拍，Creative Media Authority Abu Dhabi (阿布扎比創意媒體管理局) 及 Abu Dhabi Film Commission (阿布扎比電影委員會) 將提供必要的後勤支援，而 Image Nation 則擔任製作合作夥伴。
這部電影由 Legendary Pictures (傳奇影業) 及 Warner Bros. Pictures (華納兄弟影業) 聯手合作，是奧斯卡金像獎®得獎專利作品的延續，將獲享由 Abu Dhabi Film Commission 提供的現金回贈優惠。
透過推出現金回贈優惠，阿布扎比已成為超過 180 部重要影視作品的拍攝地點，當中包括《F1® 電影》、《職業特工隊》、《星球大戰》、《狂野時速》、《超音鼠大電影》，以及 Netflix 的《鬼影特攻：以暴制暴》和《戰爭機器》——充分體現了該酋長國地點多元化、人才儲備、以及對電影製作提供的鼓勵措施。
關於阿布扎比 Creative Media Authority
Creative Media Authority (創意媒體管理局，簡稱 CMA) 的使命是透過策略指導、人才發展、財務支援及世界一流的監管環境，賦予內容創作者能力，藉此推動阿布扎比在內容創作方面的發展。
CMA 成立的宗旨，是確保要建立一套有利於內容創作者蓬勃發展的生態系統。
管理局的職責包括監督阿布扎比創意產業內的策略組織和倡議計劃，當中包括 Image Nation Abu Dhabi 和 Abu Dhabi Film Commission，以及創意實驗室與 Arab Film Studio (阿拉伯電影工作室) 等培訓及發展倡議計劃。
關於 Abu Dhabi Film Commission
Abu Dhabi Film Commission (阿布扎比電影委員會，簡稱 ADFC) 成立於 2009 年，在阿布扎比實現成為全球頂尖創意及媒體產業地點的願景中，發揮了關鍵作用。 透過推廣阿布扎比酋長國成為世界一流的製作地點，並且吸引本地、地區和海外製作，ADFC 大力支援並推動阿布扎比的影視產業。
關於 Image Nation Abu Dhabi
Image Nation Abu Dhabi 為中東地區頂尖的電影工作室之一，致力發揮地區內創意人才的潛能，將活潑生動的故事帶給全球。
該公司以突破界限及激發想像力而享譽馳名，製作內容涵蓋獲獎無數的影視節目，以至紀錄片和非劇本系列節目，並且與全球內容創作者、發行商及頻道網絡聯手製作。 通過激發創意、人才及企業精神，工作室促進對話並且建立有助於彌補文化之間差距的關係。
Image Nation 的作品曾於全球各地的電影節上放映，並榮獲了包括奧斯卡金像獎、英國電影學院獎及艾美獎等影視業界的至高榮譽。
在履行使命的過程中，Image Nation 在實現阿布扎比的願景方面亦發揮了重要作用——即打造一個具有競爭力、可持續發展及對全球開放的經濟體系，將該酋長國定位為地區的內容創作樞紐。
關於 Legendary Entertainment
Legendary Entertainment 是一間領先的媒體公司，旗下擁有電影 (Legendary Pictures) 、電視與數碼媒體 (Legendary Television and Digital Media) 及漫畫 (Legendary Comics) 部門，致力於擁有、製作並向全球受眾提供內容。 Legendary 已建立了一座龐大的媒體資產庫，並且確立了自身作為值得信賴品牌的地位，持續不斷地提供出類拔萃的商業娛樂作品，當中包括一些全球最受歡迎的知識產權。 整體而言，Legendary Pictures 相關作品在全球票房的總收益已直迫 210 億美元。 欲了解更多詳情，請瀏覽：www.legendary.com
