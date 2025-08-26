阿布扎比再度成為 Legendary Entertainment《沙丘》傳奇的主要拍攝地點

阿布扎比，阿拉伯聯合酋長國, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Denis Villeneuve 執導，改編自 Frank Herbert 經典科幻傳奇鉅著《沙丘》 (Dune) 電影版的下一篇章，將再度回歸阿布扎比作為主要拍攝場地。

Legendary Entertainment 今天確認，萬眾期待的《沙丘》電影第三集，將會重歸阿布扎比風光明媚的利瓦沙漠，這裡擁有如電影般高聳的沙丘及金黃色的遼闊地平線，再次捕捉到神話般星球阿拉基斯（Arrakis) 的精髓所在。 本片將延續 Paul Atreides 的壯闊傳奇故事，並展現出這項經驗法則的精妙傳承。

影片將於今年稍後時間在該沙漠城市開拍，Creative Media Authority Abu Dhabi (阿布扎比創意媒體管理局) 及 Abu Dhabi Film Commission (阿布扎比電影委員會) 將提供必要的後勤支援，而 Image Nation 則擔任製作合作夥伴。

這部電影由 Legendary Pictures (傳奇影業) 及 Warner Bros. Pictures (華納兄弟影業) 聯手合作，是奧斯卡金像獎®得獎專利作品的延續，將獲享由 Abu Dhabi Film Commission 提供的現金回贈優惠。

透過推出現金回贈優惠，阿布扎比已成為超過 180 部重要影視作品的拍攝地點，當中包括《F1® 電影》、《職業特工隊》、《星球大戰》、《狂野時速》、《超音鼠大電影》，以及 Netflix 的《鬼影特攻：以暴制暴》和《戰爭機器》——充分體現了該酋長國地點多元化、人才儲備、以及對電影製作提供的鼓勵措施。

關於阿布扎比 Creative Media Authority

Creative Media Authority (創意媒體管理局，簡稱 CMA) 的使命是透過策略指導、人才發展、財務支援及世界一流的監管環境，賦予內容創作者能力，藉此推動阿布扎比在內容創作方面的發展。

CMA 成立的宗旨，是確保要建立一套有利於內容創作者蓬勃發展的生態系統。

管理局的職責包括監督阿布扎比創意產業內的策略組織和倡議計劃，當中包括 Image Nation Abu Dhabi 和 Abu Dhabi Film Commission，以及創意實驗室與 Arab Film Studio (阿拉伯電影工作室) 等培訓及發展倡議計劃。

https://www.cma.gov.ae/

關於 Abu Dhabi Film Commission

Abu Dhabi Film Commission (阿布扎比電影委員會，簡稱 ADFC) 成立於 2009 年，在阿布扎比實現成為全球頂尖創意及媒體產業地點的願景中，發揮了關鍵作用。 透過推廣阿布扎比酋長國成為世界一流的製作地點，並且吸引本地、地區和海外製作，ADFC 大力支援並推動阿布扎比的影視產業。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.film.gov.ae

關於 Image Nation Abu Dhabi

Image Nation Abu Dhabi 為中東地區頂尖的電影工作室之一，致力發揮地區內創意人才的潛能，將活潑生動的故事帶給全球。

該公司以突破界限及激發想像力而享譽馳名，製作內容涵蓋獲獎無數的影視節目，以至紀錄片和非劇本系列節目，並且與全球內容創作者、發行商及頻道網絡聯手製作。 通過激發創意、人才及企業精神，工作室促進對話並且建立有助於彌補文化之間差距的關係。

Image Nation 的作品曾於全球各地的電影節上放映，並榮獲了包括奧斯卡金像獎、英國電影學院獎及艾美獎等影視業界的至高榮譽。

在履行使命的過程中，Image Nation 在實現阿布扎比的願景方面亦發揮了重要作用——即打造一個具有競爭力、可持續發展及對全球開放的經濟體系，將該酋長國定位為地區的內容創作樞紐。

關於 Legendary Entertainment

Legendary Entertainment 是一間領先的媒體公司，旗下擁有電影 (Legendary Pictures) 、電視與數碼媒體 (Legendary Television and Digital Media) 及漫畫 (Legendary Comics) 部門，致力於擁有、製作並向全球受眾提供內容。 Legendary 已建立了一座龐大的媒體資產庫，並且確立了自身作為值得信賴品牌的地位，持續不斷地提供出類拔萃的商業娛樂作品，當中包括一些全球最受歡迎的知識產權。 整體而言，Legendary Pictures 相關作品在全球票房的總收益已直迫 210 億美元。 欲了解更多詳情，請瀏覽：www.legendary.com

