Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 31 07 25

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 62 717 627,20 euros
Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Élysées - Marcel Dassault
75008 PARIS
712 042 456 RCS Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date

Nombre total d’actions composant le capital





Nombre total de droits de vote
31/07/202578 397 034

Nombre de droits de vote théoriques :
130 565 112



Nombre de droits de vote exerçables :
130 286 554

