Draganfly stratégiquement positionnée pour soutenir le nouvel engagement militaire de 2 milliards de dollars du Canada envers l’Ukraine grâce à ses capacités avancées en drones et tactiques

Saskatoon, SK, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Draganfly Inc. (NASDAQ : DPRO) (CSE : DPRO) (FSE : 3U8) (« Draganfly » ou la « Société »), un développeur de premier plan de solutions et systèmes de drones, a annoncé aujourd’hui sa position unique pour soutenir le nouveau programme d’aide militaire du Canada de 2 milliards de dollars à l’Ukraine, qui comprend plus de 220 millions de dollars consacrés aux capacités de drones, de lutte antidrones et de guerre électronique. En tant que plus ancien fabricant de drones à double usage au monde, avec 27 ans d’expérience en conception, ingénierie et développement — et l’un des rares fabricants canadiens disposant de solutions éprouvées — Draganfly est stratégiquement positionnée pour appuyer cette mission nationale et internationale cruciale.

Alignement stratégique avec l’engagement du Canada

Annoncé ce week-end lors de la visite historique du premier ministre Mark Carney à Kyiv, à l’occasion du 34e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine, l’engagement pluriannuel du Canada réaffirme la volonté du gouvernement de défendre la démocratie et de résister à l’agression autoritaire. Une part importante de ce financement — 220 millions de dollars — est spécifiquement destinée aux solutions avancées de véhicules aériens sans pilote (UAV), aux systèmes antidrones et à la guerre électronique, incluant des coentreprises entre des entreprises canadiennes et ukrainiennes de défense. Draganfly est active en Ukraine depuis 2022 et est particulièrement bien placée pour contribuer à cette initiative grâce à son expertise en ingénierie et son expérience de soutien aux nations alliées dans les domaines de l’ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), du déminage, ainsi que des systèmes logistiques et de livraison tactique.

Capacités militaires de Draganfly

Draganfly possède un historique éprouvé dans les initiatives de défense et de réponse humanitaire, notamment :

Systèmes tactiques de largage multiple de charges utiles, développés pour la plateforme MMS Mjolnir, récemment présentés lors de l’événement LUCAS 2025 au Pentagone.

de charges utiles, développés pour la plateforme MMS Mjolnir, récemment présentés lors de l’événement LUCAS 2025 au Pentagone. Drones ISR et de détection de menaces avec IA intégrée et imagerie thermique, utilisés par les équipes de sécurité publique et de défense à travers le monde.

avec IA intégrée et imagerie thermique, utilisés par les équipes de sécurité publique et de défense à travers le monde. Multiples capacités et initiatives antidrones , incluant des projets d’ingénierie pour des contractants principaux de l’armée américaine.

, incluant des projets d’ingénierie pour des contractants principaux de l’armée américaine. Drones de livraison médicale et de fournitures , déployés sur les lignes de front et dans les zones sinistrées pour une réponse rapide et vitale.

, déployés sur les lignes de front et dans les zones sinistrées pour une réponse rapide et vitale. Drones de détection et de déminage, développés en partenariat avec SafeLane Global et utilisés dans des zones de conflit à travers le monde pour protéger les civils et les forces alliées.



Une opportunité stratégique pour les actionnaires et le secteur de la défense canadien

« L’investissement audacieux du Canada dans la souveraineté de l’Ukraine n’est pas seulement un engagement politique, c’est un appel à l’action pour l’innovation et l’excellence de la défense canadienne », a déclaré Cameron Chell, chef de la direction de Draganfly. « Nous sommes fiers et honorés, en tant que chef de file technologique canadien, de pouvoir fournir des systèmes de drones et antidrones avancés qui font une réelle différence. Cette annonce représente une opportunité générationnelle pour les entreprises de défense canadiennes et pour nos actionnaires, qui soutiennent une mission enracinée dans la sécurité mondiale, la démocratie et le leadership technologique. »

Draganfly continue d’élargir ses capacités grâce à des contrats de défense nationaux et internationaux, des investissements en R-D et des partenariats avec des intégrateurs de défense clés à travers les nations alliées de l’OTAN. Alors que le Canada accélère les initiatives de production conjointe avec l’Ukraine, Draganfly s’engage à jouer un rôle central dans cette alliance à long terme.

À propos de Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ : DPRO; CSE : DPRO; FSE : 3U8A) est un pionnier des solutions de drones, des logiciels basés sur l’IA et de la robotique. Avec plus de 25 ans d’innovation, Draganfly est à l’avant-garde de la technologie des drones, offrant des solutions pour la sécurité publique, l’agriculture, les inspections industrielles, la sécurité, la cartographie et l’arpentage. La Société s’engage à fournir une technologie efficace, fiable et de pointe qui aide les organisations à gagner du temps, de l’argent et à sauver des vies.

Pour plus d’information, visitez www.draganfly.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » telles que définies en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives et les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s’attend », « a l’intention », « estime », « anticipe », « croit », « continue », « prévoit » ou une terminologie similaire.

Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont basées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles. Les déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter, les déclarations selon lesquelles Draganfly est idéalement placée pour contribuer à cette initiative grâce à son expertise en ingénierie, ses plateformes UAV éprouvées sur le terrain et son expérience dans le soutien aux nations alliées en matière d’ISR, de déminage et de systèmes de livraison tactiques.

Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à contrôler ou à prévoir, et qui peuvent entraîner des résultats, un rendement ou des réalisations réels de la Société très différents de ceux exprimés ou implicites. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : l’impact potentiel d’épidémies, de pandémies ou d’autres crises de santé publique, y compris la pandémie de COVID-19, sur les activités, les opérations et la situation financière de la Société; l’intégration réussie de la technologie; les risques inhérents aux marchés boursiers; les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts de financement futurs; l’incertitude inhérente aux estimations de coûts; le potentiel de coûts et dépenses inattendus; les fluctuations monétaires; les restrictions réglementaires; la responsabilité; la concurrence; la perte de cadres clés; et d’autres risques connexes divulgués sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les plus récents dépôts de la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») sur le site Web de la SEC à www.sec.gov.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les informations prospectives, sauf si la loi l’exige. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction en fonction des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent différer de manière importante. En conséquence, les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations ou informations prospectives.