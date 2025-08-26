Sofascore Spieler der Saison Award Show feiert Premiere auf CBS

ZAGREB, Kroatien, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem Sommer trafen sich in Zadar Sportlegenden und Reporterkoryphäen auf der ersten Sofascore Spieler der Saison Award Show, die im Rahmen des Sunset Sports Festival aufgezeichnet wurde. Mit der Premierenausstrahlung auf CBS konnte sie erfolgreich Fußballstorys und datenbasierte Auszeichnungen vereinen und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen.

In der Show wurden Europas Top-Performer aus Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 sowie Spitzenleistungen aus vielen anderen Ligen aus der ganzen Welt gewürdigt. Mohamed Salah konnte sich mit einer 7,78 an die Spitze der Premier League setzen, Raphinha führte LaLiga mit einer 7,80 an, Mattia Zaccagni holte sich mit einer 7,34 die beste Wertung der Serie A, Joshua Kimmich war mit einer 7,91 der am höchsten bewertete Spieler der Bundesliga und Achraf Hakimi strahlte mit einer 7,76 in der Ligue 1 am hellsten. Daneben wurden auf der Preisverleihung auch der bestbewertete Spieler der UEFA Champions League, die Top-Ligen im Frauenfußball und viele weitere eindrucksvolle Leistungen aus der ganzen Fußballwelt geehrt.

Das komplette Event ist über THIS LINK abrufbar.

Die Sendung entstand unter der Regie von Emmy-Preisträger Pete Radovich und wurde präsentiert von Kate Scott und Peter Schmeichel. Während der Show gab es exklusive Einblicke von Fußballlegenden und renommierten Analysten, darunter Jamie Carragher, Micah Richards und Alessandro Del Piero. Als am höchsten bewerteter Spieler aus LaLiga und Champions League nahm Raphinha stolz gleich zwei Auszeichnungen entgegen, während Luka Modrić als Empfänger von Sofascores erstem Founders’ Legend Award überhaupt Geschichte schrieb.

Die Würdigungen zum Player of the Season fanden jedoch nicht nur auf den Fernsehbildschirmen statt, denn große Plakate in Barcelona, London, Liverpool, München, Rom, Frankfurt, Lyon, Metz und weiteren europäischen Städten präsentierten die von Sofascore ausgezeichneten Preisträger auch direkt vor Ort. Von Raphinha und Alexia Putellas in Barcelona bis hin zu Mohamed Salah in Liverpool und Joshua Kimmich in München bekamen Fans in ganz Europa die besten Spieler direkt in ihren Heimatstädten zu sehen.

Der Sofascore Spieler der Saison Award wird nicht über eine Abstimmung vergeben, sondern anhand objektiver Daten ermittelt. Jedes Tor, jeder Pass, jedes Tackling und jeder Fehlschuss findet sich in einer Bewertung wieder, die die tatsächlichen Geschehnisse auf dem Spielfeld unverfälscht zusammenfasst. Deshalb ist für Spieler wie für Fans weltweit die Player of the Season Trophy von Sofascore die einzige Auszeichnung, die zählt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c592e82-c25d-4c58-9d59-c71e41aa115e/de