Se estrena en CBS el primer programa del premio Sofascore al Jugador de la Temporada

ZAGREB, Croacia, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este verano, en Zadar, leyendas del deporte y reconocidos locutores se reunieron para el primer Sofascore Player of the Season Award Show, grabado durante el Sunset Sports Festival. Ahora, el programa ha llegado a millones de espectadores con su estreno en CBS, combinando grandes historias del fútbol con premios totalmente respaldados por datos.

El programa reconoció a los mejores jugadores de Europa y del mundo, todos elegidos únicamente a través de las clasificaciones objetivas de rendimiento de Sofascore. Mohamed Salah encabezó la Premier League con 7,78, Raphinha lideró LaLiga con 7,80, Mattia Zaccagni se llevó la Serie A con 7,34, Joshua Kimmich fue el mejor de la Bundesliga con 7,91 y Achraf Hakimi brilló en la Ligue 1 con 7,76. En el fútbol femenino, la gran vencedora fue Alexia Putellas, mientras que el programa también destacó a los mejores de la UEFA Champions League y de otras ligas internacionales.

Puedes ver el programa completo en ESTE ENLACE

Presentado por Kate Scott y Peter Schmeichel, y dirigido por Pete Radovich, ganador de un premio Emmy, el evento contó con las opiniones exclusivas de grandes figuras del fútbol y de los mejores analistas, como Jamie Carragher, Micah Richards y Alessandro Del Piero. Raphinha compartió su orgullo como jugador mejor valorado tanto de LaLiga como de la Liga de Campeones, mientras que Luka Modrić hizo historia al recibir el primer Founders’ Legend Award.

La celebración del Player of the Season se extendió más allá de la retransmisión televisiva, con enormes vallas publicitarias en Barcelona, Londres, Liverpool, Múnich, Roma, Fráncfort, Lyon, Metz, y otras ciudades europeas, que mostraban a los ganadores de los premios Sofascore. Desde Raphinha y Alexia Putellas en Barcelona hasta Mohamed Salah en Liverpool y Joshua Kimmich en Múnich, los aficionados de toda Europa pudieron ver a los mejores de la temporada en sus propias ciudades.

El premio al Jugador de la temporada de Sofascore se basa en datos objetivos, no en votaciones públicas. Cada gol, pase, entrada o fallo contribuye a una puntuación que refleja lo que realmente ocurrió en el campo. Por eso, para los jugadores y para todos los aficionados al fútbol del mundo, el trofeo Player of the Season de Sofascore es el único premio que cuenta.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c592e82-c25d-4c58-9d59-c71e41aa115e/es