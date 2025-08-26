La cérémonie de remise du prix Sofascore Joueur de la Saison débute sur CBS

ZAGREB, Croatie, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été à Zadar, des légendes du sport et des diffuseurs de premier plan se sont réunis pour la toute première cérémonie de remise du prix Sofascore Joueur de la Saison, filmée pendant le Sunset Sports Festival. Aujourd’hui, l’émission a touché des millions de téléspectateurs lors de sa première sur CBS, en réunissant histoires de football et récompenses basées uniquement sur les données.

L’émission a honoré les meilleurs joueurs d’Europe et du monde, choisis à partir des évaluations objectives de performance de Sofascore, sans votes ni concours de popularité. Mohamed Salah a dominé la Premier League (7,78), Raphinha la LaLiga (7,80), Mattia Zaccagni la Serie A (7,34), Joshua Kimmich la Bundesliga (7,91), et Achraf Hakimi a brillé en Ligue 1 (7,76). En football féminin, la grande lauréate a été Clarisse Le Bihan, tandis que le show a également mis en avant les meilleurs de la Ligue des champions de l’UEFA et d’autres compétitions mondiales.

Vous pouvez regarder l'émission dans son intégralité sur CE LIEN

Animé par Kate Scott et Peter Schmeichel, et réalisé par Pete Radovich, lauréat d'un Emmy Award, la cérémonie a présenté les analyses exclusives de légendes comme Jamie Carragher, Micah Richards et Alessandro Del Piero. Raphinha a partagé sa fierté d'être le joueur le mieux classé de la LaLiga et de la Ligue des Champions, tandis que Luka Modrić est entré dans l'histoire en recevant le tout premier Founders' Legend Award de Sofascore.

La célébration Player of the Season s'est étendue au-delà de la diffusion télévisée, avec des panneaux d'affichage massifs à Paris, Lyon, Metz, Barcelone, Londres, Liverpool, Munich, Rome, Francfort et dans d'autres villes européennes pour présenter les lauréats du prix Sofascore. De Raphinha et Alexia Putellas à Barcelone à Mohamed Salah à Liverpool et Joshua Kimmich à Munich, les fans de toute l'Europe ont pu voir les meilleurs joueurs de la saison dans leur propre ville.

Le prix du Joueur de la saison de Sofascore est fondé sur des données objectives, et non sur des votes publics. Chaque but, passe, tacle ou échec contribue à une évaluation qui reflète ce qui s'est réellement passé sur le terrain. C'est pourquoi, pour les joueurs et tous les fans de football du monde entier, le trophée Player of the Season de Sofascore est le seul prix qui compte.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c592e82-c25d-4c58-9d59-c71e41aa115e/fr