Il Giocatore della stagione Award Show di Sofascore debutta su CBS

ZAGABRIA, Croazia, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest'estate a Zara, leggende dello sport e grandi emittenti si sono riunite per il Giocatore della stagione Award Show di Sofascore, registrato durante il Sunset Sports Festival. Ora lo show ha raggiunto milioni di persone con la sua prima trasmissione su CBS, unendo storie di calcio e premi supportati da dati.





Lo show ha celebrato i migliori giocatori europei di Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e molti altri campionati in tutto il mondo, tutti scelti esclusivamente attraverso le valutazioni oggettive delle prestazioni di Sofascore. Nessuna votazione, nessuna gara di popolarità. Mohamed Salah ha dominato la Premier League con una valutazione di 7,78, Raphinha ha primeggiato nella LaLiga con 7,80, Mattia Zaccagni ha conquistato il primato in Serie A con 7,34, Joshua Kimmich è stato il giocatore con la valutazione più alta della Bundesliga con 7,91 e Achraf Hakimi ha brillato in Ligue 1 con 7,76. Inoltre, i premi hanno celebrato il giocatore con la valutazione più alta della UEFA Champions League, dei principali campionati di calcio femminile e molti altri giocatori di spicco di tutto il mondo.

Puoi guardare lo show completo su THIS LINK

Presentato da Kate Scott e Peter Schmeichel e diretto dal vincitore dell'Emmy Award Pete Radovich, l'evento ha offerto approfondimenti esclusivi di grandi campioni del calcio e analisti di alto livello, tra cui Jamie Carragher, Micah Richards e Alessandro Del Piero. Raphinha ha condiviso il suo orgoglio come giocatore più quotato sia della Liga che della Champions League, mentre Luka Modrić ha fatto la storia ricevendo il primo Founders' Legend Award di Sofascore.

La celebración trascendió la televisión con grandes vallas publicitarias en Roma, La Spezia, Barcelona, Londres, Liverpool, Múnich, Fráncfort, Lyon, Metz y otras ciudades europeas. Desde Zaccagni y Clarisse Le Bihan en Roma, hasta Salah en Liverpool o Kimmich en Múnich, los aficionados vieron a los mejores de la temporada en sus propias calles.

Il Giocatore della stagione Award di Sofascore si basa su dati oggettivi, non su votazioni del pubblico. Ogni gol, passaggio, contrasto o errore contribuisce a una valutazione che riflette ciò che è realmente accaduto in campo. Ecco perché, per i giocatori e i tifosi di calcio di tutto il mondo, il trofeo di giocatore della stagione di Sofascore è l'unico premio che conta.

