Comiccon de Québec 2025 : Un rendez-vous dans la capitale de la fiction fantastique

QUÉBEC, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comiccon de Québec s’apprête à transformer la capitale provinciale en un royaume fantastique le temps d’un week-end fabuleux. Présenté par Le Journal de Québec en collaboration avec Ebox et propulsé par Nixa, l’événement célébrera sa 11e édition les 11 et 12 octobre prochains au Centre des congrès de Québec. Des milliers de fans sont attendus pour s’immerger dans l’univers coloré des bandes dessinées, de l’animé, des dessins animés, des films, des jeux vidéo et des merveilles infinies de l’imagination.

Des vedettes issues des quatre coins de la culture populaire et de la fiction fantastique se joindront aux festivités pour rencontrer et saluer les participants. Parmi les têtes d’affiche figurent GATES MCFADDEN, connue pour son rôle de la Dre Beverly Crusher dans Star Trek: The Next Generation, les quatre films ayant suivi la série et Star Trek: Picard; BRIANNA KNICKERBOCKER, chouchoute des amateurs d’animé ayant doublé plusieurs personnages, notamment dans Re:Zero, Genshin Impact, Demon Slayer, Filo, Wiz et Sakura & Charlotte; le cascadeur et acteur MATHIEU CODERRE, qui a enfilé le costume de Ghostface et a terrifié le public dans Scream VI; et la sensation québécoise du Web, LEWIS LEFOU.

L’allée des artistes accueillera des dizaines de créateurs de bandes dessinées et de comic books désireux de présenter leur art et d’échanger des astuces. Parmi les artistes confirmés, on trouve JAMES RAIZ (Transformers, Wonder Woman), FRANÇOIS LAPIERRE (L’Histoire de 5 grands groupes de métal du Québec, Tome 2), VORO (L’agent double), LOUIS PARADIS (Baptême dans le feu), NICK MICHO (Blackrose Saga), SERGE LAPOINTE (Seven Soldiers of Victory, Batgirl), PATRICK BOUTIN-GAGNÉ (Le Mangeur d’Âmes), ERIC ALLARD (Transformers, Avatar: The Last Airbender) et bien d’autres qui seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Les participants auront droit à une programmation variée et divertissante. Les célébrités invitées monteront sur scène et signeront des autographes pendant toute la fin de semaine. Le samedi 11 octobre à 18 h, des cosplayers professionnels et amateurs du Québec et du reste du Canada présenteront leurs créations les plus éblouissantes à l’occasion de la mascarade et de Cosplay-Eh!MC, un nouveau championnat canadien de cosplay qui couronnera un roi ou une reine du cosplay lors de la finale de Montréal en 2026. Plus tard dans la soirée, à 20 h 30, la troupe burlesque montréalaise BurlesGeek, unique en son genre, rendra un hommage coquin et geek à des personnages bien-aimés de films, de bandes dessinées et de jeux vidéo. L’Orchestre Select Start (OSS) interprétera également des thèmes intemporels tirés de films et d’émissions de télévision populaires le samedi, tandis que le quatuor jazz The Arcade Jukebox jouera des trames sonores de jeux vidéo le dimanche.

La salle d’exposition proposera des zones de jeux pour tous les goûts, notamment Disney Lorcana, des jeux de société par Infini-Jeux et un espace jeux vidéo par La Planque Jeux Vidéo. Des héros se promèneront parmi la foule, incarnés par des groupes de cosplayers très aimés des fans, tels que la Garnison Forteresse Impériale – 501e Légion, la Centrale S.O.S. Fantômes du Québec, les pirates d’Epic Cosplay Experience, Montreal Casey Jones & TMNT et Halo Cosplay Canada. Même la légendaire voiture DeLorean du Retour vers le futur fera sera sur place dans le cadre du 40e anniversaire de la sortie du film.

D’autres surprises seront bientôt annoncées.

Le Comiccon de Québec remercie chaleureusement ses partenaires : Le Journal de Québec, EBOX, Nixa, Club Tissus, Conteneurs Experts, Gabriel Transport, Impresse, L2 Bubble Tea, Lamcom, SR Immobilier, WKND Radio, CHYK, Centre des congrès de Québec, Hilton Quebec, La Planque Jeux Vidéo, Infini-Jeux, Disney Lorcana et Pure Arts.

À PROPOS DU COMICCON DE QUÉBEC

Le Comiccon de Québec a été lancé en 2014. Cet événement en pleine expansion a attiré plus de 22 000 visiteurs en 2024. Le Comiccon est un événement consacré à la culture populaire. Il prend la forme d'un rassemblement de fans et propose un contenu multigenre axé sur les bandes dessinées, les comic books, la science-fiction, l'horreur, les mangas, l’animé, les jouets, les films, les jeux vidéo et les univers de la fiction fantastique et du divertissement au sens large. Une grande salle d'exposition, une allée des artistes, des kiosques de détaillants, des kiosques interactifs, des conversations sur scène avec les invités, des projections de films, des séances de signature d’autographes, des séances de dédicace, des séances de photo et la célèbre mascarade sont au nombre des éléments phares de l’événement.

Pour demander une accréditation de média pour l'édition d'octobre 2025, veuillez remplir ce formulaire :

Médias – Comiccon de Québec

Pour télécharger des photos et des vidéos : Comiccon de Québec 2025 - salle de presse - Dropbox

Source : Comiccon de Québec

Pour toute demande relative aux médias, veuillez communiquer avec Leeja Murphy à leeja@agencepink.com ou au 514 213-0045.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98ab1432-055f-4057-a1d9-3e42184dfaf1/fr