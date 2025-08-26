Eik fasteignafélag hf.: Staðfesting og könnun eftirlitsaðila á sérstökum skilyrðum EIK 25 1, EIK 100346, EIK 100327, EIK 161047, EIK 050749, EIK 050726, EIK 050734, EIK 141233 og EIK 150536

PricewaterhouseCoopers ehf. („PwC“) hefur staðfest að skuldabréfaflokkarnir EIK 25 1, EIK 100346, EIK 100327, EIK 161047, EIK 050749, EIK 050726, EIK 050734, EIK 141233 og EIK 150536 standast öll fjárhagsleg- og tryggingarleg skilyrði skuldabréfaflokkanna miðað við dagsetninguna 30.6.2025.
Sem eftirlitsaðili skuldabréfaflokkanna hefur PwC m.a. það hlutverk að kanna og staðfesta sjálfstæða útreikninga útgefenda á sérstökum skilyrðum skuldabréfaflokkanna. PwC kannaði aðeins útreikninga sérstakra skilyrða framangreindra skuldabréfaflokka.
Viðhengi
- EIK 050749 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 100327 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 100346 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 141233 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 150536 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 161047 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 25 1 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 050734 staðfesting vegna 30.6.2025
- EIK 050726 staðfesting vegna 30.6.2025