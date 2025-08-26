Halvårsrapport 2025 – Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2025 på sit møde den 26. august 2025.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 16 afdelinger for 1. halvår 2025 er et underskud på 0,41 mia. kr. mod et overskud på 2,96 mia. kr. i 1. halvår 2024.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2025 47,32 mia. kr. og var dermed uændret i forhold til formuen pr. 31.12.2024. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 1,64 mia. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 1,21 mia. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2024.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af Halvårsrapport 2025, som vedlægges.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2025 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

