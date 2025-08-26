IPSOS: Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Juillet 2025

26 août 2025
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF
| Date
| Nombre d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|théoriques*
|exerçables**
|31 juillet 2025
|43 203 225
|48 982 585
|48 928 856
* Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
** A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsos, rubrique « Information Réglementée » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
