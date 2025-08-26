Íþaka fasteignir ehf.: Skráning stækkunar skuldabréfaflokka ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834

Íþaka fasteignir ehf. hafa birt lýsingar dagsettar 25. og 26. ágúst 2025 vegna stækkunar skuldabréfaflokka. Lýsingarnar samanstanda af útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu og eru birtar í tengslum við umsókn útgefanda um að skuldabréf í flokkunum ITHAKA 051233 og ITHAKA 300834 verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Lýsingarnar hafa verið staðfestar af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og hafa skuldabréfaflokkarnir verið teknir til viðskipta hjá Nasdaq Iceland hf.
Skuldabréf að nafnvirði 1.060 m.kr. voru seld í flokknum ITHAKA 051233, sem fullnýtir þar með stærð flokksins í 4.300 m.kr. að nafnvirði.
Skuldabréf að nafnvirði 3.500 m.kr. voru seld í flokknum ITHAKA 300834, sem fullnýtir þar með stærð flokksins í 7.000 m.kr. að nafnvirði.
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hafði umsjón með því ferli að fá lýsingarnar staðfestar hjá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og töku skuldabréfanna til viðskipta. Lýsingarnar má finna á heimasíðu útgefanda, https://www.ithaka.is/fjarmala-og-markadsupplysingar. Jafnframt má nálgast þær á skrifstofu félagsins Lynghálsi 4, 110 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Valur Gíslason, framkvæmdastjóri, í síma 822-4403 eða í tölvupósti á gunnarvalur@ithaka.is.