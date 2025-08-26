IS Kredit SPV 21 hs. – árshlutareikningur 2025

 | Source: IS Kredit SPV 21 hs. IS Kredit SPV 21 hs.

IS Kredit SPV 21 hs. er sérhæfður sjóður í rekstri Íslandssjóða hf. Sjóðurinn gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta hjá Nasdaq Iceland hf. í september 2022 sem flokkast undir félagslegan fjármögnunarramma.

Meðfylgjandi er árshlutareikningur sjóðsins fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2025.

  • Rekstrarniðurstaða sjóðsins fyrstu sex mánuði ársins 2025 var 0 kr. og eignir sjóðsins námu samtals um 14,6 milljörðum kr. í lok tímabilsins.


Nánari upplýsingar veitir:

Gísli Elvar Halldórsson, gislielvar@islandssjodir.is

Attachment


Attachments

Árshlutareikningur IS 30 6 2025 - IS Kredit SPV 21