Troilus et Aurubis signent un Mémorandum d’accord pour l’approvisionnement à long terme en concentré de cuivre-or lors de la mission sur les minéraux critiques à Berlin

MONTRÉAL, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) a le plaisir d’annoncer la signature d’un Mémorandum d’accord (« MoA ») avec Aurubis AG (« Aurubis »), un fondeur et recycleur de cuivre de calibre mondial dont le siège social est situé à Hambourg, en Allemagne, pour l’approvisionnement à long terme en concentré de cuivre-or qui sera produit par le projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Ce MoA s’appuie sur les modalités indicatives annoncées le 18 juin 2025 et fait progresser le partenariat entre Troilus et Aurubis vers une étape plus formelle. L’entente établit le cadre d’un approvisionnement à long terme en concentré et renforce l’alignement entre les deux sociétés alors que Troilus avance vers le financement et le développement de son projet.

Le MoA a été conclu aujourd’hui dans le cadre de la Mission canadienne sur les minéraux critiques en Allemagne, en présence du très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, de l’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, et de l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que de la ministre allemande de l’Économie et de l’Énergie, Katherina Reiche, accompagnés d’un groupe restreint d’entreprises canadiennes et allemandes des secteurs minier et énergétique (voir le communiqué du 25 août 2025).

Le MoA établit les modalités commerciales pour une partie importante du concentré de Troilus qui sera livré à Aurubis et progresse parallèlement au financement par emprunt global de la Société, pouvant atteindre 700 millions $US, annoncé le 13 mars 2025.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a déclaré : « La signature de cette entente avec Aurubis, dans le cadre de la Mission canadienne sur les minéraux critiques en Allemagne, représente une étape hautement significative pour Troilus. Elle souligne l’importance internationale de notre projet, renforce la coopération Canada–Europe en matière de minéraux critiques et constitue une avancée déterminante vers la finalisation du financement nécessaire à la construction. Nous sommes fiers de développer un projet qui générera des retombées au Québec tout en soutenant des chaînes d’approvisionnement sécurisées pour nos partenaires européens. »

L’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a déclaré : « Le partenariat entre Troilus et Aurubis constitue une avancée importante pour promouvoir un commerce diversifié, des chaînes d’approvisionnement sécurisées et un partenariat du G7 qui feront du Canada une superpuissance en matière d’énergie et de minéraux critiques. Ce partenariat renforce non seulement la position du Canada comme fournisseur fiable de cuivre et d’or issus de pratiques responsables, mais il approfondit également notre partenariat stratégique avec l’Allemagne et l’Union européenne. Je félicite Troilus et Aurubis et je suis fier de voir l’expertise, les innovations et les ressources canadiennes jouer un rôle central dans l’avenir des minéraux critiques. »



Figure 1. De gauche à droite : Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada, Justin Reid, chef de la direction de Troilus, Toralf Haag, chef de la direction d’Aurubis, et Dre Katherina Reiche, ministre allemande des Affaires économiques et de l’Énergie.

Cette étape illustre l’importance des projets canadiens en minéraux critiques pour le renforcement des chaînes d’approvisionnement mondiales, met en évidence le rôle de Troilus comme futur fournisseur nord-américain pour les marchés européens et reflète la reconnaissance de Troilus en tant que projet d’importance stratégique pour le Canada, le Québec et leurs partenaires internationaux.

Ocean Partners USA Inc. (« Ocean Partners ») agit à titre de conseiller tiers indépendant auprès de Troilus afin de soutenir la stratégie d’approvisionnement en concentré de la Société, en fournissant des analyses de marché et des conseils couvrant les aspects techniques, commerciaux et financiers. Leur apport a été déterminant dans la structuration des ententes de vente à long terme qui soutiennent l’avancement du projet vers la construction.

Auramet International Inc. continue d’appuyer la Société dans la structuration du financement ainsi que dans les discussions avec des prêteurs potentiels et des partenaires stratégiques, alors que Troilus fait progresser l’ensemble des aspects du projet en vue d’une décision de construction.

Expertise d’une personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Kyle Frank, géoscientifique professionnel et vice-président, exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Frank est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 407-7123

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence potentielle de l’entente d’approvisionnement sur la Société et la probabilité que la Société puisse conclure une entente définitive selon les modalités et le calendrier indiqués, ou qu’elle puisse le faire tout court; la probabilité que des engagements de financement contraignants suivent selon le calendrier prévu, ou qu’ils surviennent; la probabilité que des agences de crédit à l’exportation (ACE) fournissent un financement et des garanties; l’avancement vers un financement complet de la construction; les plans de développement visant à faire progresser le projet Troilus vers la construction; l’incidence de la vérification diligente sur la structuration d’un financement par emprunt définitif; la probabilité de structurer un financement par emprunt définitif dans les délais annoncés, ou qu’il soit structuré; la structuration, l’identification et la mobilisation de participants potentiels au financement; les plans de développement; les possibilités d’accroître l’envergure du projet; le projet devenant une pierre angulaire de l’industrie minière en Amérique du Nord; le potentiel de développement du projet et son échéancier. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « anticipe », « projette », « entend », « continue » ou « croit », ou encore à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seront pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que les programmes d’exploration mèneront à une expansion des ressources minérales; les incertitudes et risques inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent largement sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/524aa001-3320-4d51-bc6a-7bfe8fea0209/fr