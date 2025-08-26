Mehr als 2.000 erfolgreiche Eingriffe bei medikamentenresistenter Epilepsie

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat die Position seines Epilepsiezentrums als eines der weltweit aktivsten Zentren für Stereo-Elektroenzephalographie (Stereo-EEG) weiter gefestigt. Mit einer Behandlungsrate von 1 bis 2 Fällen pro Woche ist es das größte Zentrum für Epilepsiechirurgie im Nahen Osten und spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung modernster Lösungen für medikamentenresistente Epilepsie.

Seit 1993 wurden im Epilepsiezentrum mehr als 4.000 Patienten behandelt und über 2.000 epilepsiechirurgische Eingriffe bei Patienten, die nicht auf Medikamente ansprechen, erfolgreich durchgeführt. In den letzten zwei Jahren wurde das Stereo-EEG-Programm als minimalinvasives und fortschrittliches Diagnoseinstrument eingeführt, das die Anfallslokalisierung verbessert und Komplikationen reduziert.

Das Verfahren stellt in der Behandlung medikamentenresistente Epilepsie einen entscheidenden Fortschritt dar. Es ermöglicht die präzise Identifizierung von Anfallsherden und unterstützt maßgeschneiderte Behandlungspläne wie gezielte Resektionen oder Neurostimulationsimplantate, die vielen Patienten zu mehr Unabhängigkeit verhelfen und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Verfahren besteht darin, hauchdünne Elektroden durch millimetergroße Öffnungen im Schädel zu platzieren, um Anfallsherde präzise zu lokalisieren. Dadurch werden die mit einer herkömmlichen offenen Operation verbundenen Risiken minimiert und Behandlungsstrategien ermöglicht, die in den meisten Fällen zu einer vollständigen Anfallskontrolle führen und den Patienten die Unabhängigkeit zurückgeben. Diese innovative Methode senkt zudem die langfristigen Gesundheitskosten, indem sie die Abhängigkeit von teuren Antiepileptika mit erheblichen Nebenwirkungen verringert und den Patienten hilft, schneller an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren und Produktivitätsverluste zu reduzieren.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit rund 50 Millionen Menschen an Epilepsie, wobei 30 % der Patienten auf Medikamente nicht ansprechen. Diese Erkrankung hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, die Verkehrstüchtigkeit und die Bewältigung alltäglicher Aufgaben, sodass eine Operation die einzige praktikable Option zur Wiederherstellung der Lebensqualität darstellt.

Mit diesem Meilenstein unterstreicht das KFSHRC seinen Anspruch, die Neurowissenschaften durch den Einsatz modernster diagnostischer und chirurgischer Technologien bei der Behandlung medikamentenresistenter Epilepsie voranzubringen, seine Rolle als führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Innovation zu stärken und die weltweite Stellung des Königreichs in der spezialisierten Gesundheitsversorgung zu unterstützen.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde zudem vom Magazin Newsweek in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen.

