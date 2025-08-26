Plus de 2 000 opérations chirurgicales effectuées avec succès dans des cas d’épilepsie pharmaco-résistante

RIYAD, Arabie saoudite, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) a renforcé la position de son Centre d’épilepsie comme l’un des plus actifs au monde dans le domaine des procédures de stéréo-électroencéphalographie (SEEG), avec 1 à 2 cas par semaine, ce qui en fait le plus grand centre de chirurgie pour l’épilepsie au Moyen-Orient et renforce son rôle dans la prestation de solutions de pointe pour le traitement de l’épilepsie pharmaco-résistante.

Depuis 1993, le Centre d’épilepsie a traité plus de 4 000 patients et effectué avec succès plus de 2 000 opérations chirurgicales de l’épilepsie sur des patients qui ne répondaient pas aux traitements médicamenteux. Il a ensuite lancé, il y a deux ans, le programme SEEG, un outil de diagnostic avancé et peu invasif qui améliore la localisation des crises épileptiques et réduit les complications.

Cette technique représente une avancée révolutionnaire dans le traitement de l’épilepsie pharmaco-résistante, car elle permet d’identifier avec précision les foyers épileptiques et de mettre en place des plans de traitement personnalisés, tels que la résection ciblée ou des implants de neurostimulation, qui rendent leur indépendance à de nombreux patients et améliorent leur qualité de vie.

La procédure consiste à placer des électrodes ultra-fines à travers des incisions dans le crâne, de l’ordre du millimètre, afin de localiser précisément les foyers épileptiques. Elle permet ainsi de minimiser les risques associés à la chirurgie ouverte traditionnelle et offre des stratégies de traitement qui ont permis à la majorité des patients de contrôler totalement leurs crises et de retrouver leur indépendance. Cette innovation permet également de réduire les dépenses de santé à long terme en diminuant le recours à des médicaments antiépileptiques coûteux qui présentent des effets secondaires importants. Elle aide en outre les patients à reprendre plus rapidement le travail et réduit les pertes de productivité.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’épilepsie touche 50 millions de personnes dans le monde, dont 30 % sont résistantes aux médicaments, une condition qui affecte gravement leur capacité à travailler, à conduire et à mener leurs activités quotidiennes. Dans ces conditions, la chirurgie constitue la seule option viable pour restaurer leur qualité de vie.

Cette avancée majeure reflète la vision du KFSHRC, qui vise à faire progresser les neurosciences en tirant parti des technologies diagnostiques et chirurgicales de pointe dans le traitement de l’épilepsie pharmaco-résistante, à renforcer son rôle de leader dans le domaine de l’innovation médicale et à soutenir la position mondiale du Royaume dans le domaine des soins de santé spécialisés.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 15e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2025 de Brand Finance. En outre, il a été inclus dans la liste « World’s Best Smart Hospitals » pour 2025 par le magazine Newsweek.

