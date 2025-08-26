ZenaTech firma una oferta para adquirir una empresa británica de diseño y modelado 3D del sector de telecomunicaciones, ampliando su presencia europea en Drones como un Servicio (DaaS)

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones de tecnología empresarial, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa británica bien establecida de diseño y modelado 3D que presta servicios al sector de telecomunicaciones. La nueva adquisición potencial ofrece servicios de diseño, modernización e inspección de torres de transmisión, y marca la primera expansión de ZenaTech de su negocio de Drones como un Servicio en el Reino Unido. La empresa espera que esto amplíe aún más su presencia estratégica internacional en Europa, así como también ofrezca nuevas oportunidades dentro de los sectores de telecomunicaciones e infraestructura.

"Esta propuesta adquisición además demuestra nuestro compromiso de expandir nuestro segmento de negocios DaaS fuera de Estados Unidos, buscando oportunidades de crecimiento a largo plazo de manera focalizada, mientras continuamente procuramos nuevos sectores posicionados para oportunidades de transformación habilitada por drones", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Mientras que las redes de telecomunicaciones experimentan una transformación sin precedentes con la modernización de la infraestructura 5G y mayores controles de costos, la integración de soluciones avanzadas de modelado 3D basadas en drones nos posiciona para ayudar a ofrecer soluciones de infraestructura de torres celulares más rápidas y precisas, al mismo tiempo que mejoramos los estándares de seguridad. Al combinar la experiencia confiable específica del sector con nuestra innovación de drones, estamos construyendo una plataforma global que ofrece innovación y eficacias que podemos implementar en todos los sectores".

La empresa objetivo cuenta con clientes líderes de telecomunicaciones desde hace largo tiempo, que proporcionan escaneo 3D avanzado, modelado y diseño, incluyendo gemelos digitales y modelado de información de construcción (BIM), lo que permite construir, mantener y actualizar de manera más eficiente infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Reconociendo las demandas de mantenimiento continuas de las torres de telecomunicaciones, los planes futuros de la empresa incluyen expandirse a servicios de remediación de óxido y pintura en aerosol utilizando drones.

La estrategia de adquisición de ZenaTech está diseñada para modernizar las empresas tradicionales de topografía, inspección y otros negocios establecidos con la integración de capacidades avanzadas de hardware y software de drones con inteligencia artificial (IA). La empresa considera que este enfoque acelera la adopción del mercado, expande su clientela y transforma los flujos de trabajo fragmentados y manuales en soluciones escalables e impulsadas por la tecnología. ZenaTech está adquiriendo empresas de topografía e ingeniería, así como otros negocios de alto potencial de innovación, para impulsar su visión nacional e internacional de un negocio multiservicio de Drones como Servicio (DaaS), escalable y respaldado por clientes existentes y oportunidades de ingresos recurrentes.

ZenaTech ya ha completado ocho adquisiciones para alcanzar su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drones como Servicio (DaaS) para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a clientes empresariales o gubernamentales acceso flexible, ya sea bajo demanda o mediante suscripción, a servicios avanzados de drones para topografía, inspecciones, lavado a presión, mantenimiento y más, eliminando la necesidad de invertir en hardware y software de drones, pilotos, mantenimiento o cumplimiento normativo.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), soluciones empresariales de software como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de agricultura de precisión y transporte de cargas críticas de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se emplea para la gestión de inventarios y la seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.