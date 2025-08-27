Bitget publica prueba de reservas de agosto de 2025, y mantiene un índice de reservas del 188 %

VICTORIA, Seychelles, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, publicó su informe de prueba de reservas para agosto de 2025 Informe de prueba de reservas (PoR, por sus siglas en inglés), y reafirma su compromiso de transparencia y protección a los usuarios. La información reciente muestra que Bitget sigue manteniendo reservas muy por encima del estándar del sector, con un índice de reservas total de 188 % en todos sus principales activos.

Hasta el 22 de agosto de 2025, Bitget mantenía 28.022,72 BTC en reservas, frente a 7.681,36 BTC en activos de los usuarios, lo que refleja un índice de un 365 % de reserva. En el caso del USDT, la bolsa protege 1.953.837.757,51 USDT frente a los 1.933.428.717,47 USDT en activos de los usuarios, lo que garantiza un índice de reserva del 101 %. En lo que respecta al ETH, Bitget mantiene 283.323,26 ETH en reservas frente a 141.470,62 ETH en tenencia de usuarios, lo que representa un índice de reserva del 200 %. Del mismo modo, en el caso del USDC, la plataforma posee 172.087.642,62 USDC, el doble de los 86.012.252,81 USDC en activos de los usuarios, lo que vuelve a demostrar un índice de reserva del 200 %. Cabe destacar que las reservas de USDC de Bitget aumentaron un 46 % mes a mes, lo que pone de manifiesto la creciente solidez de los activos de la bolsa y la mayor confianza de los usuarios.

Estas cifras refuerzan la posición de Bitget como una de las plataformas más transparentes y seguras del sector, ya que la bolsa mantiene constantemente más del 100 % de los depósitos de los usuarios en todos los activos principales. La publicación continua por parte de la empresa de los informes PoR verificados mediante el método Merkle Tree, permite a los usuarios validar de forma independiente los saldos de sus cuentas y confirmar que sus fondos están totalmente respaldados en todo momento.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, afirmó: "En Bitget, la transparencia y la protección del usuario no son solo estándares del sector, son nuestros compromisos fundamentales. Mantener un índice de reserva del 188 % forma parte de nuestra misión continua de proporcionar una plataforma segura y confiable para nuestros usuarios de todo el mundo. Seguiremos siendo líderes en materia de protección de activos, ofreciendo a todos los usuarios la confianza necesaria para operar, invertir y desarrollar en Web3 con la seguridad de que sus fondos están completamente protegidos".

En vista de que la actualización de agosto muestra reservas más sólidas en todos los activos principales, Bitget continúa liderando las bolsas centralizadas en la publicación de una prueba de reservas independiente, verificable y respaldada por superávit.

Para consultar la prueba de reservas actualizada, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eeebcf82-8ddc-4f15-a960-2fe13816eda2