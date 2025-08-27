Bitget publie son rapport de preuve de réserves pour août 2025, à raison d’un ratio de réserve établi à 188 %

VICTORIA, Seychelles, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, publie l’édition d’août 2025 de son rapport de preuve de réserves (ou PoR, de l’anglais Proof of Reserves) et réitère son engagement en faveur de la transparence et de la protection des utilisateurs. Les dernières données publiées, à savoir un ratio global de réserve de 188 % sur les principaux actifs, mettent en évidence que les réserves détenues par Bitget sont bien supérieures aux normes du secteur.

Au 22 août 2025, Bitget détient 28 022,72 BTC en réserve, contre des actifs utilisateurs valorisés à 7 681,36 BTC, soit un ratio de réserve porté à 365 %. Du côté de l’USDT, la plateforme renseigne 1 953 837 757,51 USDT, contre 1 933 428 717,47 USDT pour les actifs utilisateurs, portant ainsi le ratio correspondant à 101 %. En ce qui concerne l’ETH, Bitget détient 283 323,26 ETH en réserve contre 141 470,62 ETH pour les utilisateurs, soit un ratio de 200 %. De même, pour l’USDC, la plateforme détient 172 087 642,62 USDC, un montant qui représente le double des 86 012 252,81 USDC détenus par les utilisateurs, et qui se traduit en un ratio de réserve de 200 %. Il convient de noter que les réserves en USDC de Bitget ont progressé de 46 % en mois glissant, ce qui témoigne à la fois d’un renforcement au niveau de ses actifs et de la confiance grandissante des utilisateurs.

Ces données confirment que Bitget se distingue parmi les plateformes les plus transparentes et les plus sécurisées du secteur, la bourse conservant systématiquement plus de 100 % des dépôts utilisateurs pour tous les crypto-actifs majeurs. La publication ininterrompue de rapports de preuve de réserves, révisés à l’appui de la méthode dite de l’arborescence de Merkle, permet aux utilisateurs de vérifier leurs soldes de compte en toute indépendance et de confirmer que leurs fonds sont entièrement garantis à tout moment.

Selon Gracy Chen, PDG de Bitget : « Bitget ne voit pas la transparence et la protection des utilisateurs comme de simples normes sectorielles, mais plutôt comme des critères essentiels d’engagement. Le maintien d’un ratio de réserve plafonné à 188 % s’intègre pleinement à notre mission permanente consistant à mettre à la disposition de nos utilisateurs du monde entier une plateforme sécurisée et digne de confiance. Nous continuerons à servir de référence en matière de protection des actifs en apportant à chaque utilisateur la confiance nécessaire pour échanger, investir et se développer au sein du Web3, en gardant en tête que leurs fonds sont entièrement protégés. »

La mise à jour d’août faisant état d’un renforcement des réserves pour tous les principaux actifs, Bitget continue de se distinguer parmi les plateformes centralisées en publiant des données indépendantes, vérifiables et excédentaires de sa preuve de réserves.

Pour consulter la preuve de réserves à jour de Bitget, veuillez cliquer ici.

