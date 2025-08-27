Bitget פרסמה את הוכחת העתודות שלה לאוגוסט 2025 - שומרת על יחס עתודות של 188%

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לאוגוסט 2025, והוא מאשרר מחדש את מחויבותה לשקיפות ולהגנה על המשתמשים. הנתונים האחרונים מראים ש-Bitget ממשיכה להחזיק רזרבות ברמה שגבוהה בהרבה מעל הסטנדרט בתעשייה, עם יחס רזרבות כולל של 188% בנכסים העיקריים.

נכון ל-22 באוגוסט 2025, Bitget מחזיקה 28,022.72 אסימוני BTC ברזרבות כנגד 7,681.36 BTC בנכסי המשתמשים, מה שמשקף יחס רזרבה של 365%. עבור USDT, הבורסה שומרת על 1,953,837,757.51 יחידות USDT לעומת 1,933,428,717.47 USDT בנכסי משתמשים, מה שמבטיח יחס רזרבה של 101%. מבחינת ETH, Bitget מחזיקה 283,323.26 יחידות ETH ברזרבות כנגד 141,470.62 ETH באחזקות המשתמשים, מספר שמייצג יחס רזרבה של 200%. באופן דומה, עבור USDC, הפלטפורמה מחזיקה 172,087,642.62 יחידות USDC, כפול מה-86,012,252.81 USDC בנכסי המשתמשים, ושוב מדובר ביחס רזרבה של 200%. ראוי לציין כי עתודות ה-USDC של Bitget גדלו ב-46% במונחים של חודש לחודש, מה שמדגיש את החוזק המתרחב של נכסי הבורסה ואת האמון הגובר של המשתמשים.

נתונים אלה מחזקים את מעמדה של Bitget כאחת הפלטפורמות השקופות והמאובטחות ביותר בתעשייה, שכן הבורסה שומרת באופן עקבי על יותר מ-100% מהפקדות המשתמשים בכל הנכסים העיקריים. הפרסום המתמשך של דו"חות PoR על ידי החברה, המאומתים בשיטת Merkle Tree, מאפשר למשתמשים לאמת באופן עצמאי את יתרות החשבון שלהם ולאשר שהכספים שלהם מגובים במלואם בכל עת.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה: "ב-Bitget, שקיפות והגנה על משתמשים הם לא רק סטנדרטים בתעשייה - הם מחויבויות הליבה שלנו. שמירה על יחס רזרבה של 188% היא חלק מהמשימה המתמשכת שלנו לספק פלטפורמה מאובטחת ואמינה למשתמשים הגלובליים שלנו. אנו נמשיך לקבוע את אמת המידה בהגנה על נכסים, ולתת לכל משתמש את הביטחון לסחור, להשקיע ולבנות ב-Web3 בידיעה שהכספים שלהם מוגנים במלואם".

עם העדכון של אוגוסט שמראה עתודות חזקות בכל הנכסים העיקריים, Bitget ממשיכה להוביל בין הבורסות הריכוזיות בפרסום הוכחת עתודות עצמאיות, ניתנות לאימות ומגובות עודפים.

כדי לבדוק את הוכחת העתודות המעודכנת, אנא בקרו כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

